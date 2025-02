Responsabile della sovranità tecnologica, della sicurezza e della democrazia, la finlandese Henna Virkkunen è vicepresidente esecutiva della Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen. Deve gestire alcune dei dossier più delicati del momento: la regolamentazione delle piattaforme e dei social network di fronte alla disinformazione e ai discorsi d’odio online, fino all’intelligenza artificiale. E ora che è entrato in carica Donald Trump, accompagnato da un trionfante Elon Musk, queste questioni sono ancora più importanti nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa.

In questa intervista video con Arte, Virkkunen racconta come l’Unione sta cercando di imporre delle regole ai giganti digitali statunitensi e cinesi, come Facebook, X e TikTok. E spiega come difendere i propri valori e trovare compromessi accettabili con queste piattaforme.