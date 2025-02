Parti con i giornalisti e le giornaliste di Internazionale per scoprire il mondo da un nuovo punto di vista. La prima destinazione è Marsiglia: cinque giorni (dal 30 maggio al 3 giugno) di passeggiate e visite con Mélissa Jollivet, photo editor di Internazionale, e con l’intervento di narratori del mondo del cinema e della fotografia marsigliesi.

Andremo nel quartiere-villaggio dell’Estaque con il regista Robert Guédiguian, per farci raccontare la città che da più di quarant’anni è il teatro di quasi tutte le sue sceneggiature; andremo al vecchio porto e nel Panier, il quartiere più antico di Marsiglia, con il location manager Yannick Soscia, per scoprire come si individuano i luoghi dove girare le scene di un film nella città che è diventata prima destinazione di cinema in Francia dopo Parigi; al Mucem, il museo simbolo di una Marsiglia gentrificata e turistica, incontreremo l’architetto André Jollivet, che arrivò secondo al concorso pubblico del 2002 per la progettazione del museo; e in uno dei centri culturali della città ascolteremo la fotografa Yohanne Lamoulère commentare il suo film e la sua mostra sulla periferia. Faremo anche delle passeggiate guidate con una storica che ci parlerà dell’immigrazione, in particolare italiana.

Molti fotografi hanno sentito l’irresistibile attrazione di questa città, dai pionieri dell’ottocento che hanno immortalato gli ultimi momenti dei vecchi quartieri prima della demolizione agli artisti dell’avanguardia mondiale che hanno giocato con le ombre dell’emblematico ponte trasportatore, che sovrastava il vecchio porto fino alla fine della seconda guerra mondiale.

Nel 1897 uno di loro, il ritrattista Nadar, scelse la strada più famosa della città, la Canebière, per aprire il suo ultimo studio, frequentato poi dai fratelli Lumière, che allora vivevano e lavoravano a La Ciotat. Quando lasciò il porto nel 1904, Nadar provava già nostalgia per “questa Marsiglia spumeggiante, vertiginosa e così amabile che mi inebria e che non mi consolerò mai di aver scoperto così tardi”.

Tanti luoghi comuni intorno al principale porto francese sono nati invece con il cinema. Le ragioni per cui Marsiglia è così amata dai registi sono molte, e una delle principali è la sua fama di città “poco sicura” e criminale. Un’immagine che risale addirittura negli anni venti del novecento: le serie e i film sulla malavita marsigliese rappresentano una buona percentuale dei lavori girati qui oggi.

Ma la città ha altri punti di forza come set cinematografico, per esempio la sua topografia o la sua fotogenia: una luce unica, una cintura di colline da cui osservare una costa a forma di anfiteatro dove coesistono più di cento quartieri con tante identità diverse e dove il mare, le strade, i sobborghi e i terreni incolti compongono il paesaggio urbano su cui si soffermò il filosofo tedesco Walter Benjamin.

Marsiglia è anche una città di storia e di storie, con un porto che l’ha messa al centro del passato coloniale francese, aprendola alle migrazioni (italiana, spagnola, armena, magrebina), facendone una città di transito delle merci e quindi mettendola al centro dei conflitti sugli scambi commerciali e anche dei traffici illeciti. Una città dall’identità molto forte, popolare e ribelle, che riesce a sciogliere le sue tensioni latenti nella vitalità e nella forza d’animo.