Le elezioni federali in Germania, previste per settembre, sono state anticipate a domenica 23 febbraio 2025. Quel giorno entrerà in vigore una nuova legge elettorale per le elezioni federali, che riduce il numero dei parlamentari del Bundestag a 630. Come funziona il voto e perché l’immigrazione è al centro del dibattito politico, in due video.