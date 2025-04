L’ossessione per la natalità

Anche l’Ungheria sta affrontando un declino demografico. Da anni il governo di estrema destra di Viktor Orbán adotta norme per incoraggiare gli ungheresi ad avere figli, ma diffondendo un messaggio ideologico nazionalista e misure che spesso aumentano le disuguaglianze. Il video di Arte.

Ucraina

Un nuovo esempio dell’impunità di Putin

Due missili balistici hanno colpito la città di Sumy. Un attacco brutale, che ha causato decine di vittime.

Italia

L’ideologia incel e l’educazione dei maschi

Chi sono i ragazzi italiani che frequentano la manosfera.

Sudan

Il lungo viaggio di sei orfani tra le violenze della guerra

La storia di sei fratelli partiti per un’odissea di 1.600 chilometri fino a Geneina, in Darfur, per scappare dai combattimenti.

Istruzione

Una battaglia per il futuro della scuola italiana

È quella in corso sulla bozza delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.

Fotografia

I diari del desiderio

Martina Cirese mette in mostra a Roma un progetto in cui si è interrogata sulla sessualità e le relazioni sentimentali.

Sesso

Weekend caldo

“Sto per fare un fine settimana fuori con il mio fidanzato e altre due coppie gay. Come capiamo se c’è apertura a spassarsela?”.