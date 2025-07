La seconda destinazione dei viaggi di Internazionale è la Bulgaria: attraverseremo il paese in treno dal 9 al 18 ottobre, in compagnia di Andrea Pipino, editor di Europa di Internazionale; Marco Carlone, fotogiornalista e videomaker esperto di Balcani; e con storici, giornalisti, traduttori e guide locali.

Tra tutti i paesi dell’Europa ex comunista entrati nell’Unione europea negli ultimi vent’anni, la Bulgaria è forse quello ancora oggi meno conosciuto. Certo, ormai ci sono i voli low cost e nelle strade di Sofia e Plovdiv i turisti non sono più una rarità come nei primi anni novanta. Ma il paese che ha dato il nome alla penisola balcanica – i monti Balcani sono la catena della Stara Planina “Vecchia montagna”, che attraversa il territorio bulgaro da ovest a est – rimane per molti versi un luogo di mistero. Agli occhi degli occidentali è ancora imbevuto dei miti del balcanismo e percepito come la propaggine più orientale del continente europeo, per questo ancora vittima di diversi stereotipi tipici dell’orientalismo.

Se poi si considera che per decenni è stata la nazione più isolata, dopo l’Albania, del blocco comunista, e che quegli anni hanno lasciato un’impronta difficile da cancellare nel modo con cui in occidente è raccontata e rappresentata, allora si capisce che la Bulgaria è un luogo che merita di essere visitato e conosciuto meglio. Anche perché è una terra ricchissima di tradizioni e di straordinaria bellezza: dai borghi sul mar Nero alla steppa danubiana, dalle montagne dei Rodopi ai monasteri ortodossi, fino allo stile architettonico unico delle sue città. Per immergerci al meglio nella realtà locale niente pullman o navette: ci sposteremo in treno, fatta eccezione per qualche piccolo trasferimento non servito dalla rete ferroviaria.

Il nostro itinerario comincerà dalla capitale Sofia, dove scopriremo il retaggio del comunismo negli spazi pubblici cittadini, l’eredità ottomana e l’eclettica architettura urbana. In seguito visiteremo il monastero di Rila e ci spingeremo fino ai Rodopi, per poi arrivare nella seconda città del paese, Plovdiv, con i suoi monumenti di epoca romana e un centro storico ricchissimo di edifici nello stile del rinascimento bulgaro. Qui avremo l’opportunità di conoscere la comunità rom del quartiere di Stolipinovo. La tappa seguente sarà Veliko Tarnovo, poi ci sposteremo verso il mare, per scoprire la città di Varna e il borgo marinaro di Nesebar. Infine l’ultimo treno notturno, per tornare a Sofia. In ogni tappa ad accompagnarci ci saranno guide locali, oltre a storici, architetti, sociologi e giornalisti che ci aiuteranno ad avere uno sguardo più “interno” sul paese. Nove notti e dieci giorni che di certo non basteranno a mostrarci tutto quello che la Bulgaria ha da offrire, ma che saranno più che sufficienti a darci un’immagine più corretta e autentica di uno dei paesi più interessanti dell’Europa sudorientale.