L’Unione internazionale per la conservazione della natura ha suddiviso le giraffe in quattro specie distinte.
Il telescopio spaziale James Webb ha scoperto una nuova luna di Urano.
Per la prima volta è stata osservata la struttura interna di una supernova.
La SpaceX ha rinviato il decimo test del razzo Starship per problemi tecnici.
Ai margini del sistema solare potrebbe esistere un pianeta sconosciuto.
È stato sviluppato un piccolo robot capace di muoversi sull’acqua come gli insetti pattinatori.
Sull’isola di Wight è stata scoperta una nuova specie di dinosauro iguanodontide.
Alcuni allergeni poco conosciuti sono all’origine di molte reazioni gravi.
Gli uccelli in città tendono a restare svegli più a lungo a causa dell’inquinamento luminoso.
Il gusto del cioccolato è influenzato dalle varietà di microbi presenti durante la fermentazione delle fave.
