  • L’Unione internazionale per la conservazione della natura ha suddiviso le giraffe in quattro specie distinte.

  • Il telescopio spaziale James Webb ha scoperto una nuova luna di Urano.

  • Per la prima volta è stata osservata la struttura interna di una supernova.

  • La SpaceX ha rinviato il decimo test del razzo Starship per problemi tecnici.

  • Ai margini del sistema solare potrebbe esistere un pianeta sconosciuto.

  • È stato sviluppato un piccolo robot capace di muoversi sull’acqua come gli insetti pattinatori.

  • Sull’isola di Wight è stata scoperta una nuova specie di dinosauro iguanodontide.

  • Alcuni allergeni poco conosciuti sono all’origine di molte reazioni gravi.

  • Gli uccelli in città tendono a restare svegli più a lungo a causa dell’inquinamento luminoso.

  • Il gusto del cioccolato è influenzato dalle varietà di microbi presenti durante la fermentazione delle fave.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it