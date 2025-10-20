- Nel 2024 la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera ha registrato l’aumento più consistente da quando sono cominciate le misurazioni.
- L’eccesso di raggi gamma provenienti dal centro della Via lattea potrebbe essere dovuto alle collisioni tra particelle di materia oscura.
- Il primo fossile di una mano di Paranthropus boisei suggerisce che questo ominide vissuto due milioni di anni fa era in grado di usare strumenti.
- Per la prima volta sono stati osservati degli anelli intorno a Chirone, un planetoide che orbita tra Saturno e Urano.
- Un tipo di cellule cerebrali chiamate astrociti svolge un ruolo essenziale nella stabilizzazione dei ricordi.
- La Food and drug administration statunitense ha approvato un secondo test del sangue per la diagnosi dell’alzheimer.
- Le variazioni di colore nel piumaggio delle monachelle sono dovute alle varianti di un singolo gene.
- È stato realizzato un chip tridimensionale composto da 41 strati, il numero più alto raggiunto finora.
- I divieti di usare il telefono a scuola possono avere effetti negativi sulla salute mentale di alcuni studenti.
- L’uso di espressioni blasfeme per inveire è molto più comune nell’italiano che in altre lingue.
