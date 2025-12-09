  • Le megacostellazioni di satelliti commerciali rovineranno fino al 96 per cento delle immagini realizzate dai telescopi orbitanti.
  • L’epidemia di peste del 1340 in Europa potrebbe essere stata indirettamente provocata da un’eruzione vulcanica.
  • I chatbot basati sull’intelligenza artificiale possono influenzare l’opinione degli elettori molto più delle normali campagne elettorali.
  • Le pupe di formica colpite da un’infezione mortale inviano segnali alle formiche operaie perché le uccidano.
  • L’esposizione alle ondate di caldo può ridurre la capacità di apprendimento nei bambini di tre e quattro anni.
  • I tatuaggi possono provocare infiammazione cronica e danneggiare il sistema immunitario.
  • Un vaccino in fase di sperimentazione può proteggere dallo shock anafilattico per un anno.
  • L’azienda cinese LandSpace ha testato senza successo un vettore spaziale riutilizzabile.
  • Lo sfruttamento minerario dei fondali marini può danneggiare più di un terzo degli animali.
  • La cometa interstellare 3I/Atlas contiene grandi quantità di metanolo e altre molecole essenziali per la vita.

