- Le megacostellazioni di satelliti commerciali rovineranno fino al 96 per cento delle immagini realizzate dai telescopi orbitanti.
- L’epidemia di peste del 1340 in Europa potrebbe essere stata indirettamente provocata da un’eruzione vulcanica.
- I chatbot basati sull’intelligenza artificiale possono influenzare l’opinione degli elettori molto più delle normali campagne elettorali.
- Le pupe di formica colpite da un’infezione mortale inviano segnali alle formiche operaie perché le uccidano.
- L’esposizione alle ondate di caldo può ridurre la capacità di apprendimento nei bambini di tre e quattro anni.
- I tatuaggi possono provocare infiammazione cronica e danneggiare il sistema immunitario.
- Un vaccino in fase di sperimentazione può proteggere dallo shock anafilattico per un anno.
- L’azienda cinese LandSpace ha testato senza successo un vettore spaziale riutilizzabile.
- Lo sfruttamento minerario dei fondali marini può danneggiare più di un terzo degli animali.
- La cometa interstellare 3I/Atlas contiene grandi quantità di metanolo e altre molecole essenziali per la vita.
