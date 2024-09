Il responsabile dei sistemi informatici di un’azienda che gestisce servizi di cloud ha scritto alcuni commenti a proposito dei due articoli in cui la newsletter Artificiale ha raccontato le truffe informatiche basate su deepfake. I suoi commenti sono utili per allargare il discorso che abbiamo cominciato. “Non parlerei di scatole cinesi quando stai descrivendo la normalissima struttura decentralizzata del web”, scrive Manuel. Il riferimento è al titolo del secondo pezzo, Il sistema di scatole cinesi dietro le truffe di massa.

Secondo Manuel – e in effetti anche secondo altri informatici con cui ho parlato e secondo la mia personale esperienza – è “assolutamente normale” che si registri il dominio di un sito presso un fornitore che offre tariffe migliori. Poi si acquista il name server presso un altro fornitore. Possibilmente uno che offra gratuitamente una una rete di server affidabile per velocizzare la navigazione (cdn, cioè content delivery network) e che argini malware e simili. Infine si sceglie un fornitore di servizi cloud che abbia prezzi vantaggiosi per ospitare i contenuti del sito (hosting). Il name server traduce l’indirizzo che digitiamo quando navighiamo su internet in ip, gli indirizzi scritti in forma numerica a cui si può trovare il sito. La cdn è una rete di server che velocizza la navigazione.

Botnet e malware sono, invece, strumenti potenzialmente dannosi per un sito e per chi lo visita. L’hosting, infine, è il servizio che ospita effettivamente i contenuti di un sito. Su quelli economici e affidabili come Ovh, che avevamo citato negli articoli in questione, ci finiscono anche i siti di attività dubbie o illegali, continua Manuel. “In ogni caso – conclude – non darei responsabilità ai fornitori, perché altrimenti si rischia di innescare la temutissima censura”.

Insomma: l’infrastruttura stessa del web consente anche truffe. Ma lo stesso si può dire per il denaro o per la telefonia o per l’uso della parola scritta o orale. Questo, probabilmente, è il punto centrale di tutta la questione e ci costringe a riflettere non solo sulle intelligenze artificiali che vengono usate per creare deepfake, ma sull’intera struttura della rete: l’anonimato che la rete garantisce se si sa come fare non è necessariamente un male. Pensiamo, per esempio, alla necessità di nascondere la propria identità per gli attivisti di regimi e dittature.