Una delle rassicurazioni che ci diamo come esseri umani per vincere la paura di essere sostituiti dalle macchine è che servirà sempre e comunque una supervisione di persone esperte. Ci sono studi che ne parlano esplicitamente e sembra inevitabile – e anche desiderabile – in presenza di macchine che possono commettere errori, pensare a forme di controllo umano, soprattutto nelle applicazioni con rischi maggiori.

“In questo momento”, dice Antonio, “sto incoraggiando i miei collaboratori più giovani a usare le intelligenze artificiali nei lavori più noiosi e con minor valore aggiunto. Però, a volte, il rischio è che si facciano prendere la mano, che abbandonino il senso critico e che arrivino a fidarsi un po’ troppo degli strumenti, sbagliando. In quei casi intervengo e loro lavorano per risolvere i problemi. Ma, fra dieci anni, quei collaboratori avranno ruoli di responsabilità e saranno ancora più abituati a lavorare con le intelligenze artificiali. La cosa che mi chiedo – e che un po’ mi preoccupa – è se li stiamo preparando al meglio a essere dei supervisori esperti e se loro stessi saranno in grado di guidare le nuove generazioni. Ti sei fatto un’idea al riguardo?”.

L’approccio che Antonio suggerisce ai suoi collaboratori è lo stesso che propongo io e che richiede attenzione su molte cose: scrivere e progettare i casi in cui vogliamo che un assistente di intelligenza artificiale ci aiuti; decidere qual è l’obiettivo, quali sono i dati che daremo all’assistente in input, quali sono gli output che ci aspettiamo; provare e, dopo le prove, capire quali sono i compiti che ha senso delegare parzialmente alle macchine e quali, invece, devono rimanere umani; saper valutare quando è il caso di accelerare e quando, invece, rallentare; trattare sempre le risposte delle ia come se fossero dei semilavorati da verificare; resistere alla tentazione di prendere altre scorciatoie e di accelerare ancora di più. È un metodo e va compreso, imparato, insegnato. Ci sono casi in cui non vale la pena di usare un’ia. Casi in cui, invece, la sua assistenza può liberare il tempo delle persone e, in generale, liberarci da quelli che David Graeber chiamava i bullshit jobs.

Però Antonio ha ragione anche sugli aspetti critici, secondo me: la supervisione esperta sulle intelligenze artificiali è un argomento complesso. Chi supervisiona deve, al tempo stesso conoscere, molto bene le macchine che usa e conoscere altrettanto bene i compiti che stanno svolgendo. Deve anche preoccuparsi del fatto che le macchine siano allineate al contesto in cui operano e alla comprensione di ciò che è umano. Insomma: non solo dovremo occuparci di formare le persone perché usino questi strumenti senza subirli. Dovremo formare anche le macchine.