L’8 maggio 2025, la professoressa Kate Crawford è stata ospite a Venezia del centro digitale ARCHiVe della Fondazione Giorgio Cini. Crawford è una studiosa delle intelligenze artificiali ed è l’autrice di un libro che è già un classico sul tema. Il titolo originale del libro è Atlas of AI. Power, politics and the planetary costs of artificial intelligence (letteralmente: “Atlante dell’ia. Potere, politica e i costi planetari dell’intelligenza artificiale”). In italiano il titolo è stato trasformato in Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’ia (Il Mulino, 2021).

Per quanto efficace e a effetto, la versione italiana sacrifica la complessità del progetto di Crawford e in qualche modo tradisce un po’ il senso del suo lavoro, che parla dell’intersezione fra tecnologia e potere e non è certo una critica all’ia fine a sé stessa. Insieme all’artista Vladan Joler, Crawford ha presentato a Venezia Calculating empires, una genealogia di questa intersezione dal cinquecento a oggi. Chi non può vederla dal vivo ha la possibilità di navigare in questa mappa sul sito ufficiale.