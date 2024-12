È davvero uno strano destino quello dei cosiddetti giganti di Mont’e prama, splendide statue dalle fattezze colossali, tratti orientali e grandi occhi rotondi e immobili, e tuttavia profondamente vivi. Dopo millenni di oblio, cinquant’anni fa riemersero avventurosamente dalle viscere della storia, dissepolti per caso nelle campagne di Cabras, in Sardegna, e subito si annunciarono come una delle scoperte archeologiche più importanti del novecento. A molti sembrò infatti che la storia del Mediterraneo antico dovesse essere almeno in parte riscritta. E tuttavia cinque decenni dopo quelle statue restano ancora segregate fuori dalla nostra storia, a causa di una assurda serie di vicissitudini che le hanno sprofondate in un nuovo oblio.

Nelle opere si nota un’influenza orientale, riconducibile all’area che corrisponde al nord della Siria. D’altra parte, dice l’archeologo, “non c’è da stupirsene. I giganti ci raccontano la storia di un Mediterraneo che si apre. Abbiamo trovato testimonianze sarde in molti luoghi sulla rotta orientale che più di mille anni prima di Cristo attraversava il Mediterraneo. Minet el Beida, porto dell’antichissima città di Ugarit, per esempio ha restituito un frammento di ceramica sarda dello stesso tipo che è stato trovato anche a Cipro e a Creta. I sardi erano lì. E devono avere appreso tante cose viaggiando e costruendo relazioni con altre culture”.

Non ha invece paragoni l’intero complesso, riconducibile alla fase finale della civiltà nuragica. Molto ancora va capito su chi l’abbia realizzato, con quale funzione e perché proprio qui, sul fianco di un’altura conosciuta con il nome di Mont’e prama, monte delle palme nane: una cinquantina di metri sul livello del mare, poco più di un’ondulazione che spicca sul piatto mescolarsi di lagune, mare e pianure in questa parte del Sinis. Le statue “sono certamente opera dei sardi, ma c’è un evidente influsso di altre culture”, spiega Raimondo Zucca, coautore del recente I giganti di Mont’e prama-Cabras, Oristano (Carlo Delfino editore 2022) e tra gli archeologi che più si sono dedicati allo scavo e allo studio di questo patrimonio.

Era il marzo 1974 quando – secondo la versione più diffusa, ma non l’unica, di questa storia – un contadino, Sisinnio Poddi, arando un campo scoprì i primi frammenti di quello che, una volta ricomposto, si rivelò essere un complesso scultoreo risalente al periodo compreso tra la seconda metà del nono secolo avanti cristo e la prima metà dell’ottavo, datazione che colloca queste statue tra le sculture più antiche del Mediterraneo. Nelle successive campagne di scavo sono stati riportati alla luce migliaia di frammenti che hanno consentito la ricomposizione di una quarantina di sculture, tra guerrieri , arcieri , i cosiddetti pugilatori , modelli di nuraghe e betili, ovvero pietre lavorate in forma troncoconica con funzione sacra. Infine, sono emerse anche una strada e una necropoli con alcune decine di tombe, con corpi inumati in posizione assisa. Non un caso unico in Sardegna, ma è comunque un rituale funerario che ha pochi paragoni.

“Ma il sito va studiato ancora”, aggiunge Zucca. E servirebbero anche analisi più complete sui corpi rinvenuti nelle tombe. “Quelle condotte fino a oggi”, spiega, “ci dicono che quei morti sono sardi, per lo più maschi che non hanno rapporti familiari tra loro e che provengono da varie parti dell’isola”. Ma cosa abbia riunito quelle persone in quel posto e perché siano morti tutti in giovane età è ancora un mistero. È comunque probabile che i giganti esprimano una cultura che in un momento di forte e sofferto cambiamento prova a legittimare se stessa ricorrendo al passato.

L’intero complesso potrebbe dunque essere stato eretto per celebrare un evento importante del tempo antico. O, forse, a celebrarsi fu l’élite del periodo. Oppure potrebbe trattarsi di un herôon, un santuario monumentale che in omaggio agli antichi, che li trasformava in eroi. Di recente l’archeologo francese Michel Gras ha affermato che “le statue si spiegano partendo dai sepolcri”, e che quello di Mont’e prama potrebbe essere un sacrario che ricorda uno scontro tra sardi e fenici avvenuto proprio in quel luogo, e che vide la vittoria dei sardi.

Fu però distrutto già in epoca antica, e per ragioni che ancora non sono state del tutto comprese, forse dai cartaginesi nel periodo in cui stavano ampliando il proprio dominio in quella parte di Sardegna, forse dalla vicina città sardofenicia di Tharros. Comunque sia, il sito diventò un deposito di frammenti. E, con il tempo, le statue ormai frantumate e sepolte furono del tutto dimenticate. Questo, almeno, fino a quel giorno del 1974 quando, dopo millenni di silenzio, tornarono per caso alla luce. E tuttavia molto presto l’oblio le inghiottì di nuovo.

Dopo la scoperta, infatti, le statue rimasero precluse alla vista di tutti o quasi per i successivi quarant’anni. “Anche se si dice che furono esposte”, spiega Anthony Muroni, presidente della fondazione Mont’e prama, “la realtà è che fino al 2014 rimasero di fatto in un deposito. E non furono abbastanza indagate”. All’epoca, aggiunge, “forse non si era capita l’importanza del ritrovamento”.

Certo, ci fu chi, come Giovanni Lilliu, uno dei padri nobili dell’archeologia sarda, “aveva immaginato che quella scoperta avrebbe potuto cambiare la storia del periodo tardo nuragico, ma Lilliu non fu seguito, forse perché”, osserva Muroni, “non era più popolare come al tempo della scoperta di Su nuraxi, a Barumini”, che è un altro documento archeologico importante, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1997.