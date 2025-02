A Montegranaro (Fermo) un ex pilota di motociclette paraplegico ha inventato delle motociclette-carrozzine potenziate a tre ruote in grado di muoversi anche sui sentieri di montagna o su salite ripide, superando alcune barriere architettoniche (1). A Manduria (Taranto) un giovane di origini albanesi ha brevettato le scarpe che si allacciano con un dito pensate per anziani o persone con disabilità (2). A Verona un imprenditore ha brevettato un meccanismo a sensori che avvisa i pedoni se le automobili stanno frenando mentre attraversano la strada (3).

A Milano è stato presentato un tablet tattile per ciechi che riproduce i movimenti della palla per seguire con le mani l’andamento di una partita di calcio (4). A Martignacco (Udine) una piccola azienda tecnologica ha presentato degli occhiali per ciechi che inviano informazioni acustiche sull’ambiente circostante (5) (6). A Milano una nota azienda di occhiali ha presentato i suoi smart glass con vibrazioni e amplificatori destinati a ipoudenti (7). A Roma un parco divertimenti ha messo a disposizione dei sordi un gilet sensoriale che trasforma i rumori in vibrazioni (8).

A Cologno monzese (Milano) una giovane autistica ipovedente albina è diventata una influencer grazie ai suoi fumetti pubblicati sui social (9). A Roma il 26 febbraio prossimo verrà nominata cavaliere della repubblica una influencer disabile di Napoli che sui social parla dei problemi legati alle disabilità (10). A Siena un disabile ha preso 35 multe per un totale di quasi 10mila euro perché pur munito di regolare contrassegno si era dimenticato di fare la pratica per inserire la sua targa tra quelle con diritto di accesso alla ztl (11). A Grottammare (Ascoli Piceno) il comune ha negato alla famiglia di un disabile grave uno stallo auto riservato ai disabili nella via in cui abita (12).

A Milano una madre è costretta a salire cinque piani con il bambino disabile in braccio perché non ha pagato le spese per l’ascensore (13). A Forlì una disabile grave allettata è rimasta senza alcuna assistenza impossibilitata a mangiare e a usare il bagno perché la madre con cui viveva è stata ricoverata in ospedale (14). A Volpiano (Torino) un pendolare disabile non è potuto salire sul treno per andare al lavoro perché il convoglio si è fermato su un binario con barriere architettoniche anziché in quello previsto (15). A Parma un detenuto disabile non esce dalla cella da oltre un anno perché la sua carrozzina non passa dalla porta (16).

Nel carcere Pagliarelli di Palermo mancano acqua calda e riscaldamento e i detenuti camminano avvolti da coperte (17). Nel carcere Sant’Anna di Modena si sono suicidati quattro detenuti in un mese (18). Nel carcere di Vigevano si è suicidato un uomo che era in cella per una rapina di 55 euro che dopo la condanna aveva restituito alla vittima (19). Nel carcere di Canton Mombello a Brescia ci sono 182 posti ma 389 detenuti e ogni cella ospita fino a 15 persone che hanno a disposizione un solo bagno (20). A Novara è stato negato il risarcimento per ingiusta detenzione a un uomo assolto con formula piena perché per un primo periodo, quando era imputato, era stato latitante (21).

A Santa Maria Capua Vetere (Caserta) un agente di custodia ha detto in tribunale che i suoi superiori gli avevano ordinato di cancellare il video delle botte ai detenuti registrato dalle telecamere interne (22). A Spoleto (Perugia) un giudice di sorveglianza ha messo in mora il ministero della giustizia perché non consente ai detenuti il diritto all’affettività stabilito dalla corte costituzionale un anno fa (23) con una sentenza che non è mai stata applicata in nessun carcere italiano (24).

Sempre a Spoleto un detenuto a cui era stata fatta firmare una dichiarazione illegale nella quale si autodefiniva “volontario” svolgeva in realtà mansioni di inserviente che per legge dovevano essere retribuite, quindi il ministero della giustizia è stato condannato per lavoro nero con conseguente risarcimento (25) (26). Nel carcere di Padova un laboratorio gastronomico produrrà ottomila polpette di carne al giorno per un’azienda privata (27). Nel carcere di Taranto il laboratorio di pasticceria ideato dal cappellano ha avuto successo grazie ai dolci con fichi di Puglia e cioccolato (28).

A Palma di Montechiaro (Agrigento) una donna cresciuta in convento negli anni settanta ha avuto successo aprendo una pasticceria i cui dolci siciliani sono realizzati con le vecchie ricette delle suore (29). A Palermo è nata una pasticceria che si chiama “Articolo 48” in omaggio alla norma che offre ai lavoratori la possibilità di riconvertire beni sottratti alla criminalità organizzata e i suoi soci sono tutti ex dipendenti di un bar confiscato per mafia (30). A Torino ha aperto la prima pasticceria persiana in Italia (31). A Milano un pasticciere filippino ha aperto due punti vendita di dolci del suo paese compresi quelli farciti col maiale (32). A Venezia è in corso una gara per stabilire chi fa la miglior frittella al cioccolato (33).

A Milano un cocktail-restaurant ha presentato il suo dessert di San Valentino chiamato “Amore-Non Amore” costituito da un dolce bianco a forma di cervello umano realizzato con cremoso al cioccolato e un dolce rosso a forma di cuore umano a base di crème brûlée (34). A Roma una pasticceria ha presentato un dolce di San Valentino crudista a forma di cuore (35). A Gradara (Pesaro e Urbino) per San Valentino è stato organizzato un tour sulle orme di Paolo e Francesca, i due personaggi dell’inferno dantesco che secondo alcuni storici furono uccisi nel borgo marchigiano (36). A Terni per San Valentino ci sarà uno show con una pianista e un pianoforte sospesi nell’aria da cui si diffonderà la musica in piazza (37).

A Milano un locale ha organizzato un “anti San Valentino” con uno speed date basato su chiavi ai maschi e lucchetti alle femmine (38). A Vicenza per San Valentino un locale ha organizzato un “happy single party” (39). A Concorezzo (Monza e Brianza) un parco acquatico per San Valentino ha organizzato uno “schiuma party” in piscina per single (40). A Legnago (Verona) per San Valentino un parroco ha organizzato una “cena romantica” con letture della Bibbia ed Eucaristia riservata a coppie regolarmente sposate (41). A Montegrotto Terme (Padova) un hotel ha pubblicizzato le sue iniziative per San Valentino con un manifesto di due ragazzi gay in costume da bagno ricevendo per questo qualche insulto sui social (42).

A Montevergine (Avellino) l’ex parlamentare Vladimir Luxuria e il conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone hanno guidato l’annuale pellegrinaggio dei femminielli in omaggio alla leggendaria “mamma schiavona”, una Madonna che nel Medioevo avrebbe liberato con un miracolo due amanti omosessuali legati a un albero in mezzo alla neve (43). A Selinunte (Trapani) e a Palermo sono state girate diverse scene del film Queer di Luca Guadagnino, che racconta un rapporto omosessuale ed è ambientato in America centrale (44).

A Castellammare di Stabia (Napoli) una coppia gay ha avuto in affido una neonata disabile abbandonata dai genitori biologici (45). L’associazione Pro Vita e Famiglia ha lanciato una mobilitazione perché sostiene che in una terza elementare di Pavia è stato letto in classe un libro per bambini che parla di un coniglio gay (46) (47) (48). A Napoli alcuni abitanti del quartiere di Poggioreale hanno accolto con festosi fuochi d’artificio un uomo che tornava a casa dal carcere dove era stato rinchiuso dopo aver picchiato il figlio adolescente perché gay (49).

A Roma un uomo lavava la moglie con la candeggina perché sosteneva che il suo corpo doveva essere purificato (50). Ad Ancona un uomo ha denunciato ai carabinieri la scomparsa della moglie che invece era scappata di casa dopo anni di maltrattamenti (51). A Verona un uomo è stato condannato per aver stalkerizzato e pedinato la moglie convinto che lei avesse una relazione con il prete della comunità religiosa in cui svolgeva attività (52). A Genova un frate ha denunciato un’anziana parrocchiana che si era invaghita di lui e lo perseguitava con centinaia di telefonate al giorno, oltre ad aver creato falsi profili del sacerdote sui social facendolo passare per un pedofilo (53).

A Roma un uomo è stato condannato per aver spedito all’ex compagna 1.800 messaggi sul telefonino in tre giorni (54). A Teramo un uomo ha nascosto un gps nell’automobile per sapere dove andava l’ex moglie che lo aveva lasciato per maltrattamenti (55). A Roma un ventunenne con una minicar ha rapito la sua ex ragazza mentre stava andando a scuola poi l’ha minacciata con un coltello (56).