A Segni (Roma) una maestra elementare è stata minacciata e inseguita con un bastone da un papà che l’accusava di aver rimproverato il figlio (1). A Racale (Lecce) un docente delle superiori è stato aggredito dal padre di un allievo chiamato dal ragazzo con il messaggio “papà vieni a spaccare la faccia al prof” e si è salvato scappando nei bagni (2) (3). A Roma un’insegnante di una scuola media è stata strattonata e sbattuta contro il muro da uno studente di origini ucraine (4) ma secondo la madre del ragazzo lei prima gli aveva detto “devi andare in galera in Ucraina” (5).

A Napoli una cinquantina di genitori delle elementari hanno organizzato una spedizione punitiva a scuola contro un bidello sospettato di molestie sessuali (6) (7). A Milano un maestro delle elementari è stato arrestato in flagranza per abusi sessuali su una bambina (8). A Povegliano (Verona) una maestra delle elementari è stata messa ai domiciliari per maltrattamento di bambini (9). Ad Agrigento due maestre delle elementari sono sotto processo per aver preso a ceffoni un bambino disabile (10).

A San Giustino Umbro (Perugia) un professore di matematica era anche uno spacciatore di cocaina (11). A Montevarchi (Arezzo) la sindaca ha deciso di dare solo pane e olio agli alunni non in regola con il pagamento della mensa (12) poi un’ondata di proteste le ha fatto cambiare idea (13). A Rovigo (14), Voghera (15), Milano (16), Gardone (Brescia) (17) e Albiate (Monza) (18) alcuni studenti hanno spruzzato spray al peperoncino nelle aule o nei corridoi delle rispettive scuole provocando fughe collettive e interventi delle forze dell’ordine.

A Livorno una madre che aveva fatto richiesta dell’insegnante di sostegno per il figlio ha avuto l’appuntamento nel settembre del 2027 (19). A Bari diversi insegnanti di sostegno precari si sono inginocchiati davanti a una chiesa chiedendo la grazia perché vengono scavalcati in graduatoria da colleghi che acquistano all’estero il titolo di studio (20) (21). Secondo l’Unione europea in Italia i docenti di sostegno precari sono discriminati e la loro situazione va sanata entro due mesi (22).

A Carpi (Modena) alcuni operatori di una casa di riposo hanno girato dei video pieni di riferimenti sessuali con gli anziani e poi li hanno caricati su TikTok (23). In una casa di riposo di Prato si usano le campane tibetane per migliorare lo stato psicofisico degli anziani (24). A Rovereto (Trento) decine di persone si sono messe in fila al gelo alle quattro di notte per prenotare un posto nelle case di riposo estive (25). Ad Ardea (Roma) una nota paladina antimafia è stata condannata per aver creato un sistema di truffe e raggiri agli anziani attraverso una casa di riposo abusiva (26).

In provincia di Firenze una grave intossicazione alimentare ha colpito decine di ospiti di quattro diverse case di riposo che si servivano dello stesso servizio mensa e tre anziani sono morti (27). A Trino (Vercelli) un ospite di una casa di riposo ha scritto a un giornale locale per denunciare che gli ospiti sono costretti a restare a letto per mezza giornata e per smentire le dichiarazioni rassicuranti dei vertici della struttura in cui vive (28). A Treviso alcune famiglie hanno fatto trasferimenti bancari dai conti correnti dei loro anziani ricoverati nelle case di riposo per abbassarne l’isee e non pagare le rette (29).

A Castione della Presolana (Bergamo) un maestro di sci di 92 anni ha acquistato dei nuovi scarponi dicendo che gli devono durare almeno dodici-tredici anni (30). Un noto sito di compravendite immobiliari ha proposto ai suoi utenti di acquistare casa a Perdasdefogu (Nuoro), sostenendo che è il paese con più centenari al mondo (31). Un primato che tuttavia è insidiato da un’area della provincia di Foggia, dove negli ultimi cinque mesi diciannove persone hanno compiuto cento anni (32).

A Montegrotto Terme (Padova) si è tenuto un concorso di bellezza riservato alle mamme con una categoria per mamme oltre i 56 anni (33). A Milano è nato un “beauty hub”, cioè un distretto interamente dedicato ai prodotti di bellezza (34). A una fiera di Roma è stato presentato un dispositivo tecnologico basato sull’intelligenza artificiale che individua tonalità e caratteristiche della pelle e quindi i giusti trattamenti o trucchi (35). A Sanremo (Imperia) durante il festival canoro un dermopigmentista di Chieti con un team di 40 esperti di bellezza cura l’estetica dei cantanti e delle star (36). A Pinarella di Cervia (Ravenna) si esibirà una nota musicista che è anche considerata un’icona mondiale del beauty cruelty free (37) (38).

A Rivolta d’Adda (Cremona) si è tenuto un concorso di bellezza per mucche (39) e ha vinto una frisona lodigiana di nome Betty (40). A Bolzano la giunta provinciale ha proposto all’Unesco di far diventare patrimonio dell’umanità una razza locale di cavalli (41) un tempo usata in agricoltura e oggi per il turismo equestre (42). Ad Asiago (Vicenza) i carabinieri sono intervenuti per liberare un capriolo impigliato nella rete di una pista da sci (43). A Roveredo in Piano (Pordenone) i vigili del fuoco sono intervenuti per imbragare e sollevare un cervo caduto in un vascone idrico vuoto (44).

A Mantova sta per iniziare il processo contro il proprietario di un’elefantessa di un circo che secondo l’accusa era costretta a vivere in cattive condizioni (45). A Fiumicino (Roma) gli animalisti protestano perché l’aeroporto ha vietato di nutrire i gatti randagi che vivono attorno alle piste (46). A Verona alcuni animalisti mascherati come guardie della serie coreana Squid Game hanno protestato davanti ai laboratori di una multinazionale accusata di detenere 1.600 cuccioli di beagle per esperimenti scientifici (47).

A Cremona un laboratorio ha presentato un progetto per allevare maiali geneticamente modificati per i trapianti di organi su esseri umani (48). A Seulo (Sud Sardegna) uno youtuber gastronomico ha postato un video del consumo tradizionale di fegato crudo di scrofe appena uccise scatenando un grosso litigio sui social network (49). A Santa Maria del Cedro (Cosenza) durante la tradizionale festa di preparazione del maiale è scoppiata una rissa finita a colpi di machete (50).