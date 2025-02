Nel mare di Capo Passero (Siracusa) è stato individuato il neutrino più energetico mai osservato (1) e la scoperta può essere preziosa negli studi sull’universo (2). Nel mare che quattro milioni di anni fa ricopriva la Val d’Orcia (Siena) nuotavano pesci di due tonnellate e mezzo (3). Il mare di Manfredonia (Foggia) è pieno di mazzancolle a causa dei cambiamenti climatici (4).

Nel mare di Porticello (Palermo) sta per iniziare il recupero del relitto del mega yacht Bayesian, affondato nell’agosto scorso (5) e considerato una bomba ecologica per i 18mila litri di carburante ancora presenti nei serbatoi (6). La regione Liguria vuole incrementare il turismo subacqueo facendo affondare al largo della costa le navi della marina militare dismesse, ma gli ambientalisti dicono che potrebbero inquinare il mare (7). Nel mare di Porto San Giorgio (Fermo) un’associazione ha raccolto centinaia di retine di plastica per la pesca dei mitili e ha chiesto che vengano commercializzate solo retine biodegradabili (8).

Nel mare di Vado Ligure (Savona) una nave cisterna battente bandiera maltese, accusata in passato di trasportare petrolio russo aggirando le sanzioni, è stata oggetto di un attentato di cui sono sospettati i servizi segreti ucraini (9) (10). Nel mare di fronte a Ravenna la nave di un oligarca russo lavora alla costruzione di un rigassificatore progettato per ridurre la dipendenza dal gas russo (11). Nel mare a sud della Sardegna sta navigando un sottomarino militare russo e diversi aerei sono decollati da basi della Nato in Italia per monitorarlo (12).

Nel mare dell’Argentario una nave scientifica sta mappando le praterie di posidonia (13). Al largo di Lampedusa un veliero dell’Arci ha salvato 55 migranti tra cui alcuni minori (14). Nel canale di Sicilia è arrivata una missione congiunta di tre diverse ong che soccorrono migranti (15). Nel 2024 sono morte in mare 1.692 persone di cui 79 bambini che tentavano di raggiungere l’Italia (16).

Nel 2025 in Italia arriveranno oltre 180 milioni di turisti stranieri di cui 22 milioni a Roma per il Giubileo (17). In Romagna gli albergatori hanno fatto una convenzione con le ferrovie tedesche per uno sconto di cinquanta euro sui biglietti dei nuovi treni estivi da Monaco di Baviera a Riccione e Cattolica (18). Il comune di Lama Mocogno (Modena) vuole denunciare Google Maps perché indica come chiusa una strada che invece è aperta e quindi porta i turisti altrove (19).

A Venezia l’iperturismo per il carnevale ha causato un ingorgo di pedoni fermi per ore nelle calli attorno al ponte di Rialto (20). A Catania la Protezione civile ha messo in guardia i troppi turisti che salgono sull’Etna per osservarne l’eruzione (21) e la questione ha assunto una rilevanza internazionale (22). A Palermo il trasporto dei turisti sugli Ape taxi è controllato dalla mafia (23).

A Roma i turisti hanno potuto osservare un notevole sversamento di acqua e fango dalle fontane di piazza Navona e di piazza Farnese a causa di problemi dell’acquedotto (24), costruito nel secondo secolo dopo Cristo e restaurato nel diciassettesimo (25). A Enna in diverse case dai rubinetti è uscita per giorni acqua che sembrava urina a causa di un serbatoio non manutenuto (26). A Rubiera (Reggio Emilia) un’anziana di 92 anni ha ricevuto bollette dell’acqua per 15mila euro per colpa delle perdite nelle tubature (27). Nel comune di Portopalo (Siracusa) l’89 per cento degli abitanti non paga le bollette dell’acqua (28).

A Milano c’è stato stupore per una precipitazione di graupel, un tipo di neve-grandine che in città non si era mai visto e forse è causato dai cambiamenti climatici (29). In una strada dissestata di Firenze ogni volta che piove si forma una gigantesca pozzanghera alta più di venti centimetri (30). In un sottopassaggio abbandonato di Prato dopo le recenti piogge l’acqua ha raggiunto i due metri di altezza (31). A Pescara i campionati nazionali di pattinaggio sono stati interrotti perché dentro l’impianto pioveva (32). A Lucca piove dentro i container adibiti da sette anni a classi di una scuola (33).

A Rimaggio (Firenze) un cinghiale è entrato in una scuola rompendo il vetro di una porta finestra (34). A Ronciglione (Viterbo) un cinghiale ha attraversato la strada provinciale provocando un grave incidente stradale (35). A Campobasso i cinghiali passeggiano anche in centro e quando muoiono c’è un problema di smaltimento delle carcasse (36). Sull’isola di San Pietro (Sud Sardegna) la moltiplicazione dei cinghiali è fuori controllo (37). Ad Arcidosso (Grosseto) un cacciatore ha fatto uccidere il suo cane perché non era adatto alla caccia al cinghiale (38).

A Giaveno (Torino) ignoti hanno sparato a un lupo in cattive condizioni di salute e abbandonato dal branco (39). Su una spiaggia di Policoro (Matera) ha passeggiato un branco di lupi (40). Nella frazione San Floriano di Marostica (Vicenza) gli abitanti lamentano di essere assediati dai lupi e un residente sostiene che dopo il passaggio di un branco è sparito il suo cane (41). Ad Arezzo il prefetto ha convocato una riunione per affrontare l’emergenza lupi (42). A Roccasecca dei Volsci (Latina) la sindaca ha lanciato un appello alle istituzioni perché i lupi sono scesi dalle montagne e talvolta passeggiano in centro (43).