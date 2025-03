A Roma i partecipanti a una mezza maratona non hanno ricevuto le previste medaglie all’arrivo perché erano state fabbricate in Cina e durante il trasporto sono rimaste bloccate nel canale di Suez (1). A Brindisi quattro militari di grado diverso sono stati condannati perché con una nave della marina trasportavano dalla Libia in Italia sigarette e Cialis (2). A Gaeta (Latina) un imprenditore importava illegalmente dall’India farmaci per la disfunzione erettile e poi li rivendeva al dettaglio nel basso Lazio (3).

A Cosenza un falso medico aveva comprato la laurea dalla camorra (4). Nel santuario di Pompei (Napoli) un falso prete ascoltava le confessioni dei fedeli a cui poi dava consigli e assoluzioni (5). A Linarolo (Pavia) un falso prete è entrato in una casa con la scusa di benedirla e ha rubato 150 euro in contanti (6).

Ad Arcella di Montefredane (Avellino) un prete è stato sospeso dal vescovo perché ha causato un incidente guidando in stato di ubriachezza (7). A Enna alcuni fedeli cattolici hanno chiesto che le processioni pasquali non siano guidate dal vescovo accusato di aver coperto un prete pedofilo (8). A Vercelli è scoppiata una polemica perché un prete tiktoker durante un incontro con gli studenti di una scuola superiore avrebbe fatto discorsi omofobi (9) (10).

A Gallarate (Varese) gli studenti di una scuola superiore hanno applaudito un attore porno che si era incatenato ai cancelli del loro istituto dopo che l’ufficio scolastico aveva annullato un incontro con lui sulla sessualità (11). A Tarquinia (Viterbo) è stato annullato l’incontro in una scuola con uno scrittore autore di un romanzo su un adolescente neofascista e secondo l’editore questo è avvenuto per le pressioni di Fratelli d’Italia (12). All’università La Sapienza di Roma su richiesta dell’Unione giovani ebrei d’Italia è stata annullata la presentazione di un libro del defunto leader di Hamas Yahya Sinwar che in un primo tempo era stata autorizzata dai vertici accademici (13).

A Milano alcuni studenti di un liceo hanno realizzato delle felpe con il nome dell’istituto e la scritta 1312, un messaggio cifrato che significa “acab” (all cops are bastards, tutti i poliziotti sono bastardi) e il preside li ha diffidati dall’accostare il nome della scuola a quel messaggio (14). Ad Ancona gli studenti di un liceo si sono vestiti da senzatetto per una giornata girando per le strade della città nell’ambito di un progetto scolastico sulla sensibilizzazione alle povertà (15).

A Mercogliano (Avellino) si è scoperto che una senzatetto che girava in paese era stata una famosa cantante pop olandese (16). A Latina il comune vuole espellere i senzatetto dalla città con un Daspo urbano (17). A Piacenza un senzatetto ha ricevuto una multa di 1.800 euro perché uno dei suoi cagnolini era scappato dalla baracca in cui viveva ed è stato ritrovato in città dalla polizia municipale (18). A Venezia un senzatetto aspetta i politici fuori dal consiglio regionale poi li insegue cercando di picchiarli (19).

A Milano un operatore sanitario ha detto che guadagna 1.100 euro al mese ma ne paga 650 d’affitto quindi “deve vivere d’aria” (20). A Bologna un uomo e una donna arrestati per spaccio hanno detto che lo facevano perché gli stipendi non gli bastavano a pagare l’affitto (21). A Milano l’azienda dei trasporti non riesce a trovare tranvieri a causa del caro affitti e allora ha deciso di trasformare un suo vecchio deposito in appartamenti da affittare a prezzi calmierati ai futuri dipendenti (22).

A Napoli durante le manifestazioni del carnevale ci sono state proteste per il caro affitti e contro i bed and breakfast (23). A Bolzano c’è stata una manifestazione per chiedere una tassa sui turisti usandone i soldi per rendere i mezzi pubblici gratuiti per i bolzanini (24). A Roma per la Pasqua dell’anno giubilare un bed and breakfast di tre locali vicino al Vaticano è proposto a 1.500 euro al giorno (25).

A Cortina d’Ampezzo (Belluno) un bilocale è proposto in affitto a diecimila euro al mese (26). A Polignano (Bari) una suite di settanta metri quadri più terrazzo vista mare è proposta a diecimila euro al giorno (27). A Sala Comacina (Como) una villa sul lago è in vendita a 34 milioni di euro (28). A Chiusdino (Siena) è in vendita a 1,7 milioni di euro il mulino bianco usato come marchio di una linea di biscotti e merendine molto pubblicizzata (29).

In Emilia-Romagna è nato un progetto per attirare i turisti lgbtq+ con itinerari e pacchetti ad hoc (30). In Toscana è nato un progetto di “turismo delle radici” per attrarre i discendenti degli emigrati italiani che vogliono conoscere i luoghi delle proprie origini (31). A Roccaraso (L’Aquila) gli albergatori lamentano un crollo di presenze (32) dopo la domenica di iperturismo a fine gennaio causato dall’appello di un’influencer (33).

A Torino per attirare i turisti entrerà in servizio una flotta di battelli elettrici sul Po con la possibilità di fare feste di matrimonio a bordo (34). Nel centro di Roma tre ignoti hanno pagaiato sul Tevere a bordo di un unicorno gonfiabile da spiaggia (35).

A Selva di Cadore (Belluno) l’84 per cento degli immobili è disabitato (36). A Comunanza (Ascoli Piceno) l’arrivo di braccianti indiani che sono andati a vivere nelle case abbandonate ha riportato in vita il borgo che si stava spopolando (37). A Roma centinaia di migranti richiedenti asilo hanno protestato per le notti al freddo trascorse in coda davanti alla questura per avere un documento (38). A Milano alcuni migranti sono stati prelevati forzatamente mentre erano in coda davanti alla questura per richiedere i documenti e quindi sono stati reclusi nel centro di permanenza e rimpatrio (39).

A Lampedusa (Agrigento) è arrivata la nave di una ong che ha salvato 32 migranti rimasti per quattro giorni senza cibo e al freddo sulla piattaforma petrolifera presso la quale erano naufragati (40). A Bitonto (Bari) la società calcistica Terribile soccer, interamente composta da migranti che vivono nel centro richiedenti asilo, è iscritta al campionato dilettanti terza categoria e la sua stella è un ex giocatore della serie B marocchina (41). A Mantova un gruppo di quindici medici e infermieri in pensione ha aperto un ambulatorio per curare i migranti gratis e senza chiedere loro alcun documento (42).

A Firenze è stata apposta una targa commemorativa sul ponte dove nel 2018 fu ucciso un ambulante senegalese (43). A Voze (Savona) è stata apposta una targa commemorativa su quello che resta di un antico olmo che un tempo segnava il confine tra la repubblica di Noli e il marchesato di Finale (44). A Bologna è stata rimossa la targa commemorativa della “svolta della Bolognina” del Pci di Achille Occhetto, avvenuta nel 1989, e Occhetto ha detto che potevano almeno avvisarlo (45) (46).