Sulla spiaggia di Capo Peloro (Messina) con l’arrivo della bella stagione si farà l’aperiyoga (1). Quest’inverno in Val Badia (Bolzano) si pratica nordic yoga sulla neve con scarponi e sci da fondo (2). A Verona un’associazione tiene un corso di kundalini yoga ai detenuti per ridurre lo stress dietro le sbarre (3). A Monza c’è un progetto per riconvertire uno spazio pubblico all’aperto in un “giardino della rigenerazione” attraverso la meditazione e lo yoga (4).

A Torino sono stati presentati gli eventi per la festa induista del diwali che includono yoga, mostre, mercatini e spettacoli di luci (5). A Pomaia (Pisa) sorgerà il primo monastero in Italia dei buddisti di scuola tibetana (6). A Firenze l’ex titolare di un negozio di dischi ha rivendicato di aver convertito il calciatore Roberto Baggio al buddismo giapponese della Soka Gakkai (7). A Torre De’ Picenardi (Cremona) circa duemila indiani sikh hanno festeggiato la studentessa Simrat Kaur vincitrice di un concorso letterario nazionale su Luigi Einaudi (8).

A Pordenone per la prima volta i seggi per le elezioni comunali saranno aperti fino alle 22 del lunedì per permettere di votare ai cittadini di religione ebraica che altrimenti non avrebbero potuto farlo in osservanza dei precetti della pesach, la Pasqua ebraica (9). A Torino è saltato un evento nell’università a favore di Israele promosso dagli studenti ebrei per il timore di scontri con studenti filopalestinesi (10). A Palermo nel “giardino dei giusti” creato dagli ebrei è stata apposta una targa per ricordare un pastore valdese (11).

In una frazione montana abbandonata del comune di Cantagallo (Prato) un monaco cattolico ha aperto un centro di spiritualità per persone malate perché “in ospedale curano il corpo e qui curiamo l’anima” (12). Ad Aggius (Sassari) un folto numero di fedeli cattolici ha contestato il nuovo parroco perché ha fatto troppe innovazioni, come ad esempio spostare la statua della Madonna in chiesa (13). In una chiesa cattolica di Fragagnano (Taranto) domenica si celebrerà un rito per ricordare l’ultima cena che prevede l’allestimento di un tavolo con nove partecipanti sull’altare (14).

A Roma l’Opus Dei ha pubblicato un’infografica per ricordare che cosa non si può mangiare e quando in periodo di Quaresima (15). A Paola (Cosenza) la pro loco ha lanciato un progetto per la valorizzazione turistica del territorio attraverso il rilancio della dieta di “strettissimo magro” ideata per la Quaresima da un santo locale nel sedicesimo secolo (16). Il quotidiano dei vescovi italiani Avvenire ha spiegato che il digiuno di quaresima non è una dieta (17).

A Roma alcuni alti esponenti del clero cattolico, di quello ebraico e di quello musulmano siederanno insieme per un iftar, cioè una cena dopo la fine della giornata di digiuno del Ramadan (18). A Como l’allenatore della locale squadra di calcio ha giustificato la prestazione scadente di un suo giocatore spiegando che sta facendo il Ramadan (19). Ad Agazzano (Piacenza) nella locale squadra di calcio quattro titolari sono musulmani e in questo periodo di Ramadan durante il pranzo che precede le partite restano sull’autobus (20). A Trento una scuola superiore ha deciso che durante il Ramadan gli studenti islamici possono uscire dall’istituto anziché recarsi in mensa (21). In una scuola elementare di Piacenza un bambino di sette anni si rifiuta di mangiare alla mensa durante il Ramadan pur non avendone ancora l’obbligo religioso e il capogruppo della Lega ha reagito dicendo che la radicalizzazione islamica avanza (22).

A San Cipriano a Roncade (Treviso) l’azienda che fornisce pasti a una mensa scolastica sostiene di essere stata vittima di un complotto a seguito del quale gli alunni hanno trovato dei vermi nel cibo e il caso è stato chiamato il “mensagate” (23). A Genova un ristorante ha presentato ai carabinieri una denuncia per truffa perché dopo la prenotazione di un tavolo per ventuno persone non si è presentato nessuno (24). A San Giovanni la Punta (Catania) un ristoratore ha pubblicato sui social l’immagine ripresa dalla telecamera interna di alcuni clienti che dopo aver cenato sono andati via senza pagare (25).

A Pozzuoli (Napoli) per esorcizzare la paura del terremoto un ristorante propone il “tavolo antisismico” e lo “sconto scossa” (26). A Pompei (Napoli) un archeoristorante serve solo piatti di duemila anni fa, ha le pareti affrescate a mano come le antiche ville e ha dedicato una serata a Plinio il Vecchio (27). A Casalmaggiore (Cremona) si terrà un festival gastronomico dedicato al cibo americano a base di philly cheesesteak, hamburger e barbecue, ma per sicurezza ci sarà anche uno stand di arrosticini abruzzesi e piada romagnola (28). A Milano uno chef stellato calabrese vuole lanciare un ristorante di tacos di lusso mescolando sapori messicani e calabresi (29).

A Vicenza uno chef stellato ha detto di aver perso 90 chili in otto mesi grazie a una dieta fai-da-te nella quale ha quasi abolito i carboidrati (30). A San Donato milanese (Milano) una nutrizionista ha lanciato una dieta basata sull’alimentazione tradizionale di Papua Nuova Guinea (31). A Brescia un noto farmacologo quasi centenario ha detto che i vegani vivono di meno (32). A Bergamo un medico genetista ha contestato che vi sia un rapporto tra l’insorgere di tumori e un moderato consumo di vino sostenendo che è più cancerogeno il pesto alla genovese (33).

A Imperia un’impresa agricola vende pesto alla genovese per l’alta ristorazione a mille euro al chilo (34). A Venezia un bartender ha inventato lo spritz per cani (35). A Genova un insegnante che aveva bevuto diversi aperitivi con gli amici ha preso una multa di 1.100 euro ed è stato condannato a fare 130 ore di servizi sociali anche se stava tornando a casa in bicicletta (36). In un bar di Acireale (Catania) due avventori hanno preteso di bere gratis sostenendo di “essere della mafia” (37). A Lecce quando i mafiosi entrano in un bar i giovani del luogo gli cedono il posto ai tavolini (38).

A Roma il nuovo servizio di intelligenza artificiale che fornisce consigli sui ristoranti migliori della città è stato molto criticato per le sue scelte (39). Uno chef di Torino ha lasciato il suo ristorante stellato per lavorare in una multinazionale che addestra l’intelligenza artificiale a imparare tutti gli accostamenti gastronomici del mondo e prendere il posto degli chef (40). A Lecce tre studenti hanno detto di aver vinto cinquantamila euro al Lotto aiutandosi con l’intelligenza artificiale (41).

A Brindisi un uomo è stato arrestato perché nel suo telefonino sono stati trovati video pedopornografici creati con l’intelligenza artificiale (42). A Bari l’ordine degli psicologi ha messo in guardia dall’uso dell’intelligenza artificiale come psicoterapia (43). Secondo una ricerca del Censis l’intelligenza artificiale sottrarrà più posti di lavoro alle donne che agli uomini (44). In Alto Adige un cartomante è stato arrestato per truffa perché avrebbe incassato oltre dieci milioni di euro facendo previsioni online (45). A Treviso una testata online pubblica l’oroscopo creato con l’intelligenza artificiale (46).

A Roma un avvocato sostiene di essere vittima di una setta umbanda brasiliana che raggira stranieri maschi benestanti facendo credere loro di essere padri biologici di bambini che nascono da donne aderenti alla setta stessa (47). A Firenze un uomo costringeva i figli a riti di purificazione in latino e gli dava da mangiare croccantini per gatti ritenendoli indemoniati (48).