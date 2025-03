A Surbo (Lecce) circola un video di due vigili in cui le si vede esultare per aver fatto 108 verbali di multe in un giorno (1). A Copparo (Ferrara) un vigile è stato denunciato per aver allontanato a calci un gatto che agonizzava sulla provinciale anziché soccorrerlo (2). A Dongo (Como) un vigile è sotto processo con l’accusa di avere insultato in più occasioni un gelataio marocchino con epiteti razzisti (3). L’ex comandante dei vigili di Anzola (Bologna) è sotto processo per il femminicidio di una giovane collega con cui aveva una relazione basata su un “contratto” di sottomissione sessuale (4).

Siena è la città italiana in cui i vigili multano di più in rapporto alla popolazione (5). A Salerno il comune ha mandato i vigili a lezione d’inglese (6). A Napoli è in corso un fenomeno di grandi dimissioni tra i vigili (7).

In Piemonte c’è un’emergenza dovuta alla mancanza di vigili del fuoco e quelli in servizio denunciano turni massacranti (8). A Salerno un sindacato dei vigili del fuoco ha pubblicato un appello intitolato “Soccorrete i soccorritori” perché tra bradisismo ed eventi meteorologici estremi non ce la fanno più (9). A Palermo i vigili del fuoco sono intervenuti più volte per spegnere le “vampe di San Giuseppe” con cui un tempo si festeggiava la fine dell’inverno (10) ma si sono recentemente trasformate in una forma di ribellione giovanile al limite della guerriglia soprattutto nei quartieri con maggiore disagio sociale (11).

In decine di comuni, soprattutto al sud (12) (13) (14) (15) (16) (17) ma anche in Liguria (18) e in Romagna (19) si sono tenuti i “falò di San Giuseppe”, eventi agricoli tradizionali oggi organizzati dalle pro loco per motivi turistici. Per la festa del papà il parco nazionale del Gran Paradiso, tra il Piemonte e la Val d’Aosta, ha celebrato il gipeto, una specie di uccello rapace i cui maschi si prendono cura della prole in modo paritario rispetto alle femmine (20). A Messina per la festa del papà c’è stata un’apertura straordinaria dei cimiteri (21).

A Cremona il cimitero è infestato dai piccioni (22). A Desenzano del Garda (Brescia) il custode del cimitero era uno spacciatore che nascondeva la cocaina tra le tombe (23). A Poggio a Caiano (Prato) una giovane donna è stata denunciata perché ha ballato al ritmo di musica techno nel cimitero illuminata dalle lampade votive e poi ha postato il suo video su TikTok (24).

A Trento si festeggia l’equinozio di primavera con una sessione di danza per esplorare il proprio microcosmo interiore (25). A Siena si festeggia l’equinozio di primavera con una giornata di biodanza, automassaggio e tarocchi (26). A Cittadella (Padova) si è festeggiato l’equinozio di primavera andando a vedere l’alba perfetta dalle mura (27).

Ad Aversa (Caserta) una festa neomelodica è terminata con il pestaggio di un anziano da parte di un gruppo di giovani (28). A Milano una rissa di strada ha visto il coinvolgimento di una cinquantina di persone che si sono affrontate facendo volare sedie, ombrelli, portaombrelli e altri oggetti (29). A Piombino (Livorno) è scoppiata una rissa tra genitori che guardavano i loro figli di sette anni impegnati in una partita di mini basket (30). A Nocera Inferiore (Salerno) c’è stata una rissa tra giovani locali e coetanei provenienti dal vicino e rivale comune di Pagani (Salerno) (31).

A Padova durante la partita tra la squadra del quartiere Brusegana e quella del comune di Tombolo (Padova) a seguito di insulti razzisti è scoppiata una rissa in campo (32). A Molveno (Trento) un giocatore della locale squadra di calcio è stato squalificato fino a fine stagione per aver dato della “scimmia di merda” a un giocatore di origini marocchine della squadra di Ravina (Trento) ma lui sostiene che non è vero e che gli avrebbe detto invece “lama di merda” perché durante la partita gli sputava addosso (33) (34).

Nello stadio di Firenze durante la partita con la Juventus diverse migliaia di tifosi della locale squadra di calcio hanno creato una coreografia che componeva la gigantesca scritta “Juve merda” (35) provocando polemiche e reazioni (36). A Catanzaro i tifosi della locale squadra di calcio in occasione del derby con i rivali storici del Cosenza hanno esposto migliaia di manifesti che rappresentavano i funerali della squadra avversaria officiati da un frate che è un noto tifoso del Cosenza (37) (38). A Padova un calciatore sedicenne di una squadra di quartiere è stato squalificato per quattro anni per aver preso a calci l’arbitro, che è finito al pronto soccorso (39).

Nella frazione Pontasserchio di San Giuliano (Pisa) è in corso una raccolta di firme per la creazione nella scuola della prima elementare, per la quale non è stato raggiunto il numero minimo di 15 bambini iscritti (40). A Oristano il centro studi agricoli ha proposto di far diventare zone franche defiscalizzate alcune frazioni interne colpite da spopolamento (41). In Trentino vengono offerte agevolazioni fino a 100mila euro a chi si trasferirà nei borghi di montagna abbandonati (42). Gli abitanti della frazione Macchino di Pescia (Pistoia) sono senza linea telefonica né internet da settimane (43). Nella frazione Montale di Modena il parroco locale e una famiglia stanno pubblicamente litigando da settimane per via del rumore delle campane e della frequenza con cui vengono suonate (44).

A Melegnano (Milano) un adulto su cinque fa il pendolare (45). A Carnate (Monza) un pendolare ha spiegato che se si va tutti i giorni in treno a Milano gli imprevisti e i ritardi sono tali che ci si abitua all’oblio dell’ignoto (46). Ad Alessandria un content creator ha pubblicato su internet un cartone animato intitolato Annunci Trenitalia per ironizzare sui ritardi e sui disagi dei pendolari (47).

A Frosinone gli abitanti denunciano che la parte alta della città è invasa dai topi (48). A Roma c’è stato un momento di panico in un palazzo perché sulle scale strisciava un serpente e quando sono arrivati i carabinieri è scappato (49). A Longarone (Belluno) si terrà una mostra-mercato di rettili e anfibi (50). A Busto Arsizio (Varese) si terrà un’esposizione di pitoni, geki, uccelli rapaci, ragni, tartarughe, topi, furetti, cincillà e insetti esotici (51). A Rivamaor (Belluno) è nato un cucciolo di cammello, figlio di due esemplari importati dalla Mongolia (52).