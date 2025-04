Nel carcere di Foggia, per la prima volta in Italia, gli agenti sono stati muniti di fucili con telerilevamento e puntatori laser per sparare ai droni con cui vengono introdotti dall’esterno cellulari e droga. L’iniziativa è stata definita “operazione contraerea” (1). A Lecce un detenuto ha ottenuto un risarcimento di 24 euro per essere stato costretto per quasi due anni a vivere in una cella in condizioni inumane (2). Nel carcere di Cassino (Frosinone) c’è stata una rivolta dei detenuti per la mancanza di acqua calda e di cure mediche (3). Nel carcere di Piacenza c’è stata una rivolta per via del sovraffollamento (4). Nelle carceri della regione Emilia-Romagna c’è un tentativo di suicidio ogni 33 ore (5).

Nel carcere di Torino è detenuta da quattro mesi una donna affetta da schizofrenia paranoide e dichiarata invalida al 100 per cento (6). Nel carcere di Opera (Milano) c’è un detenuto in regime di 41bis, affetto dal morbo di Alzheimer, che non sa più nemmeno dove si trova e perché (7).

Nel carcere di Terni c’è stato il primo incontro affettivo e sessuale di un detenuto con la moglie, così come stabilito dalla corte costituzionale (8). L’85 per cento delle strutture penitenziarie italiane, però, non ha gli spazi adatti (le cosiddette “stanze dell’amore”). Il diritto all’affettività rischia quindi di rimanere a lungo lettera morta per la maggior parte dei detenuti, nonostante la decisione della consulta sia di oltre un anno fa (9).

Tre giovani detenuti del carcere minorile di Palermo sono evasi segando le sbarre e calandosi con le lenzuola annodate, ma sono stati tutti arrestati nel giro di poche ore (10). Nelle montagne di Foresto Sparso (Bergamo) è stato arrestato un latitante di sessantun’anni che da diversi mesi viveva nascosto nel bosco (11). A Bologna i carabinieri hanno arrestato un latitante afrodiscendente e nel loro comunicato stampa hanno spiegato di averlo controllato perché “indossava un paio di occhiali da sole vintage molto appariscenti”, e sono stati richiamati “dal look del soggetto che non poteva passare inosservato” (12).

A Morbegno (Sondrio) una donna ha denunciato che sua figlia disabile di 27 anni, impiegata in un supermercato come promotrice, è stata licenziata perché per un momento si era seduta mentre doveva restare sempre in piedi (13). A Torino i ristoratori preferiscono assumere lavoratori anziani perché secondo loro i giovani dopo il covid non credono più nel lavoro (14). A Villasanta (Monza) il comune ha assunto a titolo gratuito otto umarell, ossia pensionati che vigileranno sui cantieri ma anche sulle condizioni dei marciapiedi e dei giardini (15). A Montecatini Terme (Pistoia) un uomo di 76 anni è morto mentre scaricava biancheria in un hotel dove aveva appena cominciato a lavorare perché con la pensione non arrivava a fine mese (16). Ad Altavilla Silentina (Salerno) un uomo appena licenziato ha minacciato il datore di lavoro di pubblicare online le foto intime di sua moglie con cui aveva una relazione (17).

A Milano un ex manager ha acquisito notorietà dopo aver lasciato la multinazionale di cui era dirigente per fare il tassista, una svolta esistenziale raccontata in un libro intitolato Che Dio tassista (18). A Firenze i tassisti hanno effettuato uno “sciopero fantasma”, lasciando la stazione ferroviaria priva di taxi senza dichiararlo (19). A Milano i tassisti hanno improvvisato uno sciopero delle partenze dalla stazione centrale per protestare contro gli ncc (20). A Reggio Calabria a una donna sono stati chiesti trenta euro per una corsa in taxi dall’aeroporto a casa sua, che dista quattro chilometri dallo scalo (21).

Centinaia di cavalli sono in viaggio da diverse città verso Roma, dove il 14 maggio ci sarà un equiraduno in piazza san Pietro per il Giubileo cattolico (22). Per Pasqua sono in arrivo a Roma più di 500mila tra turisti e pellegrini, che diventeranno più di un milione entro la fine del mese (23). Napoli sarà la seconda città italiana più visitata nella seconda metà di aprile, periodo in cui potrebbe arrivare a un milione di presenze (24).

A Firenze gli autobus turistici parcheggiati vicino all’Arno in questi giorni creano un muro di due chilometri e mezzo (25). Sempre a Firenze ci sono state lunghe code di turisti stranieri davanti a una storica gelateria per consumare un affogato al caffè diventato famoso negli Stati Uniti grazie un video su TikTok (26). A Venezia i residenti protestano contro il servizio di Google Maps perché consiglia un percorso pedonale che passa nelle loro piccole calli e i turisti fanno rumore con i trolley anche di notte (27). A Ortisei (Bolzano) un turista ha soggiornato in un hotel di lusso con alcuni familiari ed è scappato lasciando un conto di 19mila euro (28). A Ischia (Napoli) il sindaco ha vietato i “buttadentro” dei ristoranti sostenendo che infastidivano i turisti (29).

A Bergamo è stato inaugurato un piazzale pedonale in memoria delle vittime del covid, ma i tifosi dell’Atalanta hanno protestato perché volevano che si ricordasse anche la vittoria della loro squadra in Europa League (30). A Napoli un tifoso della squadra di calcio cittadina ha messo online un video in cui fa cantare più volte “Juve merda” a suo figlio di due o tre anni (31). A Roma, per il derby Roma-Lazio, la polizia ha pubblicato una mappa degli afflussi diversificati allo stadio per non far incontrare le due tifoserie (32), che poi però hanno fatto scoppiare una guerriglia urbana nella zona di ponte Milvio (33). Gli ultras della Lazio erano spalleggiati da tifosi venuti dalla Bulgaria, dalla Polonia e dal Regno Unito; mentre quelli della Roma da tifosi greci, spagnoli e croati (34). A Como una coppia di tifosi di mezza età ha tentato di entrare allo stadio con biglietti falsi (35).

A Salve (Lecce) uno studente universitario è sotto indagine perché, secondo gli inquirenti, usava le sue competenze informatiche per produrre banconote false (36). A Trieste uno studente universitario di chimica con ottimi voti aveva creato in casa un laboratorio per produrre anfetamine e altri stupefacenti (37) (38). A Manduria (Taranto) il padre di una studentessa di liceo ha accusato la professoressa di sua figlia di averle detto che ha “il cervello così piccolo da non riuscire a fare un disegno” (39). A San Giorgio a Cremano (Napoli) uno studente quindicenne figlio di un imprenditore è stato rapito mentre andava a scuola da una banda, che ha chiesto un riscatto di un milione e mezzo di euro ma lo ha rilasciato poche ore dopo (40).

A Madonna di Campiglio (Trento) un imprenditore è atterrato con il suo elicottero a 2.400 metri di altitudine accanto alle piste perché aveva voglia di sciare (41). A Bologna un imprenditore ha fondato un partito che si chiama “Movimento Drin Drin” e si definisce di estremo centro (42). A Romagnano Sesia (Novara) un imprenditore vinicolo interpreta Gesù nella ricostruzione della passione di Cristo che viene messa in scena ogni anno per le strade nel periodo pasquale, con centinaia di attori e figuranti in costume (43).

A Catanzaro un imprenditore caseario ha ammesso di aver vessato e sfruttato in vario modo i suoi dipendenti, che pagava quattro euro l’ora facendosi restituire parte dello stipendio in contanti e minacciando di licenziamento chi avesse parlato (44). Ad Agrigento il responsabile di una cooperativa sociale è stato condannato perché chiedeva ai dipendenti la restituzione di una parte dello stipendio in contanti minacciandoli di licenziamento (45).

A Rocca Sicula (Messina) un imprenditore agricolo ha scoperto che nel suo aranceto erano stati tagliati 65 alberi, e si sospetta che si tratti di un’intimidazione mafiosa per ottenere il pizzo (46). A Palermo un criminale che chiedeva il pizzo per conto della malavita organizzata ha usato i soldi delle estorsioni per andare con la famiglia a Gardaland (47). A Roma una ex annunciatrice e conduttrice televisiva, nota anche per una vecchia relazione con Silvio Berlusconi, è stata condannata a 14 mesi di carcere per estorsione perché ha chiesto 15 euro alla sorella in cambio della restituzione delle chiavi della sua automobile (49) (50). A Latina un cartomante è a processo per estorsione per aver chiesto a una cliente una sua foto nuda tra nove candele rosse accese (51).

A Codogno (Lodi) un mendicante ha chiesto agli ambulanti di un mercato due euro per andarsene a chiedere l’elemosina da un’altra parte (52). A Monza un mendicante di 51 anni in carrozzina, che ha perso una gamba in un incidente sul lavoro, viene continuamente multato dai vigili perché occupa lo spazio pubblico (53). A Castellabate (Salerno) un mendicante ha ricevuto un daspo urbano ed è stato allontanato con la forza perché secondo i vigili disturbava il passeggio dei residenti (54).