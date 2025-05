Ad Andria (Barletta) un uomo rubava i cartelli stradali sulla strada provinciale segandoli, smontandoli e poi riponendoli nel bagagliaio della sua auto (1). A Monte San Pietro (Bologna) ignoti hanno rubato un semaforo creando seri problemi alla circolazione (2). Ad Arona (Novara) è stata rubata e poi ritrovata la statua gialla di un pinguino in grandezza naturale, che era stata installata con altre opere uguali in centro (3).

In una zona impervia vicino al borgo di Dozza (Bologna) agisce una banda che ruba le arnie con dentro le api e il miele (4). A Napoli è stato ritrovato un pony rubato in Abruzzo e riconosciuto grazie al microchip sottocutaneo (5). A Mirano (Venezia) un’ex guardia giurata ha creato un’agenzia investigativa specializzata nel ritrovare con i droni termici cani, gatti e altri animali smarriti o rubati (6). All’aeroporto di Bologna un turista italiano di ritorno da Capo Verde aveva in valigia due vertebre di delfino che si era portato come souvenir (7).

A Merano (Bolzano) un uomo ha rubato in un appartamento diversi oggetti di valore, tra cui uno smartwatch munito di gps, tramite il quale è stato facilmente rintracciato e arrestato (8). A Salerno il titolare di un’edicola, a cui di notte era stata spaccata una vetrina per rubare oggetti di poco valore, ha appeso un cartello con la scritta “Per piacere venite la mattina che ve li regalo”(9). In una discoteca di Arezzo ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino per creare panico e far uscire frettolosamente la folla, rubando poi telefonini e altri oggetti lasciati dalle persone in fuga (10). A Castelrotto (Bolzano) due ladri di superalcolici e champagne usavano una borsa schermata con uno speciale rivestimento di alluminio per ingannare i sistemi antitaccheggio dei supermercati (11).

A Santena (Torino) una donna ha incassato decine di migliaia di euro in caparre, proponendo in affitto a diverse persone un appartamento non suo, per poi sparire con il bottino (12). A Reggio Emilia una donna ha trovato nella cassetta delle lettere una busta con una banconota da cinquanta euro e un biglietto di scuse di qualcuno che le aveva rotto lo specchietto dell’auto tre anni prima. L’autore o autrice del biglietto ha specificato di poter risarcire il danno solo ora perché ha trovato un lavoro nel settore delle pulizie (13).

In una parrocchia di Concesio (Brescia) un uomo ha rapinato una fedele, che però ha visto sul suo braccio un tatuaggio del ladro dei fumetti Diabolik, permettendo così ai carabinieri di identificarlo e arrestarlo (14). A Misilmeri (Palermo) ignoti hanno rubato diversi crocifissi nel cimitero (15). Nel cimitero di Scannabue (Cremona) ignoti hanno rubato una statua in bronzo di Gesù che adornava la tomba di un prete (16). La banda musicale di Pieve di Tesino (Trento) è stata derubata di tutti gli strumenti mentre si trovava a Roma per festeggiare il nuovo papa. Ha quindi sfilato con le altre fanfare, senza però poter suonare (17).

A Schiavon (Vicenza), il paese del cardinale Parolin, il giorno dell’elezione del papa erano arrivati decine di giornalisti e cameraman per raccontare la probabile festa e a un certo punto, durante l’attesa, le campane della chiesa hanno suonato per errore, inducendo parecchie persone a credere che Parolin fosse stato eletto. Alla fine, però, è stato annunciato che invece era stato scelto Prevost e sono tornati tutti a casa delusi (18).

Nella frazione di Castel Liteggio di Cologno al Serio (Bergamo) la mamma del cardinale Pizzaballa ha atteso l’elezione del nuovo papa nella sua cucina con la tv accesa insieme ai giornalisti e ai fotografi, e si è detta molto contenta per la mancata elezione di suo figlio perché così potrà rivederlo in paese (19). A Capriate San Gervasio (Bergamo) un compagno di studi del nuovo papa ha detto che al suo “amico Bob”, cioè Leone XIV, piace molto la polenta alla bergamasca (20). A Torino le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un oratorio per interrompere una festa parrocchiale che aveva sforato l’orario con la musica (21).

Alcune delle associazioni locali che in queste settimane stanno chiedendo di devolvere a loro il cinque mille: nonni vigili di Bolzano (22), coro di brani musicali quattrocenteschi di Breno (Brescia) (23), cantori della resurrezione di Porto Torres (Sassari) (24), suonatori di musica folk molisana di Miranda (Isernia) (25), amici dei cavalli di Montaione (Firenze) (26), bocciofila di Porto mantovano (Mantova) (27), bellunesi nel mondo (28), veronesi nel mondo (29), campeggiatori di Calenzano (Firenze) (30), appassionati di auto e moto d’epoca di Perugia (31), esploratori delle grotte di Nuoro (32), assaggiatori di vino di Asti (33).

Nel quadrilatero della moda di Milano le griffe del lusso propongono ai clienti degustazioni di vino rosé, in quella che viene definita una “experience immersiva” per abbinare le grandi firme del fashion e dell’enologia (34). A Firenze uno spettacolo di droni raffigurante un grande calice di vino in cielo ha chiuso la Chianti lovers week (35). A Caldaro (Bolzano) un’azienda vitivinicola ha inventato il Komb(w)ine, un prodotto naturalmente analcolico che mette assieme mosto d’uva e kombucha (bevanda fermentata a base di tè), e viene proposto come alternativa sia al tradizionale vino alcolico sia ai nuovi vini dealcolati (36).

Sulla strada statale tra Farini e Bettola (Piacenza) un uomo uscito ubriaco da un bar ha tentato di tornare a casa guidando un trattore (37). Tra Casalecchio di Reno e Sasso Marconi (Bologna) un uomo ubriaco si è messo alla guida di un camion per la raccolta dei rifiuti con il quale ha danneggiato diverse auto parcheggiate, tentando quindi la fuga a bordo del camion quando si è visto inseguito da un’auto dei vigili (38). A Napoli i carabinieri hanno fermato un bambino di nove anni che guidava a velocità molto elevata una motocicletta con cilindrata di 100 cc e i suoi genitori sono stati denunciati (39).

A Torino un uomo sotto processo per stalking è entrato in aula e ha detto ai giudici: “Voi non capite un cazzo, il futuro è dei pazzi, io vi faccio saltare, metto una bomba nucleare” (40). A Sarzana (La Spezia) è stato arrestato per stalking alla sua ex compagna un uomo di 84 anni (41). A Brescia le studenti di un liceo hanno fatto un presidio davanti alla loro scuola dove un prof è accusato di molestie. Secondo le ragazze, nell’istituto regna un clima di paura e omertà (42).