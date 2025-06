A Monasterace (Reggio Calabria) un bambino con disabilità di dieci anni è rimasto in classe da solo mentre i compagni andavano in gita scolastica perché il pullman non era attrezzato con una pedana per farlo salire a bordo (1). In provincia di Torino uno studente con disabilità di 15 anni per entrare a scuola è costretto a vagare con la carrozzella per venti minuti nei sotterranei dell’istituto e durante l’intervallo deve restare in classe invece di accedere al cortile con i compagni (2). A Milano un uomo con disabilità motoria ha denunciato che in città è impossibile trovare una casa in affitto adatta a chi è sulla sedia a rotelle (3). In un ipermercato di Mestre (Venezia) le persone con disabilità per usare la toilette devono mostrare un documento di identità, che invece non è richiesto agli altri (4). A Foggia un detenuto affetto da tetraparesi spastica è entrato in coma dopo una caduta in carcere (5). A Crespellano (Bologna) un uomo con disabilità è senza carrozzella da sette mesi (6). A Viterbo un luogotenente dell’aviazione è sotto processo per aver ripetutamente insultato un sottoposto, che tra l’altro chiamava “capitan uncino” perché aveva perso un occhio durante un’esercitazione (7). A Pescia (Pistoia) uno spettatore di una partita di calcio dilettantistico a cinque ha urlato più volte “alzati scimmia” a un giovane giocatore afrodiscendente (8). L’università di Salerno ha aperto un procedimento disciplinare su un ex parlamentare, oggi studente dell’ateneo campano, che avrebbe insultato un docente (9). A Locorotondo (Bari) una modella che stava posando per un servizio fotografico è stata insultata da un passante, secondo il quale la donna era troppo scollata e non avrebbe dovuto lamentarsi se fosse stata stuprata (10). A Calendasco (Piacenza) il sindaco è stato insultato con alcune scritte sui muri perché aveva fatto installare una panchina arcobaleno (11). A Salerno alcune centinaia di migranti sono stati insultati sui social network dopo essere sbarcati dalla nave di una ong (12), tra loro c’erano 98 minorenni, di cui 92 non accompagnati (13).

A Livorno la nave di un’ong ha fatto sbarcare 53 persone, tra cui diversi bambini, sopravvissuti a un viaggio cominciato a Misurata, in Libia. I migranti erano partiti su una barca in legno di otto metri e poi sono stati costretti dal decreto Piantedosi ad arrivare fino alla città toscana, percorrendo mille chilometri in più rispetto al porto sicuro più vicino (14) (15). Su una spiaggia a poca distanza da Teulada (nel sud della Sardegna) un uomo che di mattina era andato a pescare ha incontrato dieci migranti che durante la notte erano arrivati dall’Algeria con un’imbarcazione di fortuna, nel frattempo andata alla deriva (16). Sulla corsia d’emergenza dell’autostrada tra Palermo e Mazara del Vallo (Trapani) sono stati fermati dodici migranti minorenni che stavano scappando a piedi da un centro di accoglienza (17). Davanti alla costa meridionale della Sardegna una nave da crociera proveniente da Ibiza con centinaia di turisti ha incrociato una piccola imbarcazione con 16 migranti alla deriva e li ha salvati (18). A Salerno ha attraccato la prima nave da crociera al mondo che dispone di una pista di pattinaggio su ghiaccio e di una parete da arrampicata (19). In un cantiere di Ancona è in costruzione la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno (20). Al museo del mare di Genova è in corso un’iniziativa artistico-politica per denunciare le condizioni in cui vivono i lavoratori delle navi da crociera (21). A Livorno si è tenuta una manifestazione contro le navi da crociera (22) e l’overturismo “toccata e fuga” di circa diecimila crocieristi che ogni mattina vanno dalla città labronica a Firenze in autobus e la sera tornano a bordo (23). I pendolari che ogni giorno devono raggiungere Roma da Civitavecchia protestano contro i troppi crocieristi che percorrono lo stesso tragitto, affollando i treni e le banchine ferroviarie (24) (25). A Venezia un gruppo di turisti è finito nelle acque del Canal Grande perché si era sporto troppo dallo stesso lato della gondola nel tentativo di fare delle foto (26) (27). I turisti cinesi in Italia sono in aumento e hanno una predilezione per Roma (28) e Milano (29), ma anche per le Dolomiti, tanto che è stato inaugurato un volo diretto da Shanghai a Venezia (30). In piazza Navona a Roma c’è stato uno scontro fisico tra i ristoratori e i camerieri di due locali che si contendevano i turisti (31). A Roma una decina di turisti che avevano affittato degli appartamenti con Airbnb hanno inscenato una rievocazione dei gladiatori al Colosseo (32), chiuso per gli altri visitatori, in base a un accordo economico tra la piattaforma e il parco archeologico (33). A Napoli il cosiddetto turismo dello scudetto ha portato in città più di mezzo milione di persone che volevano vedere i festeggiamenti (34).

A Parma diversi tifosi del Napoli che abitano nella città emiliana sono andati in centro per festeggiare lo scudetto e dopo alcuni cori contro il Parma è scoppiata una rissa con i tifosi locali finita con lanci di tavolini e ricoveri in ospedale (35). Nel centro di Bolzano la polizia è intervenuta per sedare una rissa in cui sono stati usati anche un machete e una sciabola (36). Nel quartiere Parioli di Roma è scoppiata una rissa tra centinaia di giovani durante una festa irregolare all’aperto (37). Nel pronto soccorso dell’ospedale di Palermo quattro familiari di una persona ricoverata hanno scatenato una rissa tentando di strangolare un infermiere (38). A Nuvolento (Brescia) circa cinquecento persone hanno marciato in solidarietà con una donna condannata all’ergastolo per aver ucciso a coltellate il marito durante un litigio. Secondo la difesa lo ha fatto solo per difendere il figlio dalle violenze dell’uomo (39). Ad Arezzo la corte d’assise ha riconosciuto tutte le attenuanti a un ottantenne definito “esasperato” che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer, condannandolo a nove anni e quattro mesi invece che all’ergastolo come aveva chiesto il pubblico ministero (40). A Ponte di Piave (Treviso) si è svolto un “processo storico” a Benito Mussolini, presieduto dal presidente di un vero tribunale, che ha condannato all’ergastolo il capo del fascismo per l’omicidio di Giacomo Matteotti (41). A Vicenza due genitori sono indagati per omicidio perché hanno rifiutato di sottoporre a chemioterapia il figlio malato di tumore (42). A Legnano (Milano) un uomo ricercato per diversi reati contro il patrimonio si è presentato dai carabinieri quando ha saputo che l’ex moglie, una lavoratrice sessuale, era stata trovata morta con un coltello nella schiena, tenendoci a far sapere che con quell’omicidio lui non c’entrava (43). A Roma una donna sotto processo per aver ucciso la madre del compagno ha detto di averlo fatto perché lei aveva finito il barattolo della Nutella (44). A Roma alcuni spelelologi hanno trovato due scheletri in una grotta e gli inquirenti sospettano che si tratti di un duplice omicidio avvenuto una trentina di anni fa (45). Un uomo di Cento (Ferrara) è indagato per omicidio dopo che lo scheletro di un suo amico sparito da due anni è stato ritrovato in un condotto di ventilazione di un edificio di Zurigo (46). Alcuni resti umani di 17mila anni fa trovati nel sito archeologico di Riparo Tagliente a Grezzano (Verona) presentano lesioni ossee che rivelano il più antico caso di conflitto armato tra esemplari di Homo sapiens (47). A Camerino (Macerata) i lavori di costruzione della nuova strada pedemontana sono stati interrotti dopo che durante gli scavi è venuto alla luce un insediamento risalente all’età del ferro costituito da grandi capanne e necropoli (48). A Padova durante i lavori di costruzione di uno studentato è emersa una necropoli d’epoca protostorica in cui era stato sepolto anche un cavallo, probabilmente per significati simbolici e rituali (49). A Legnano (Milano) durante il tradizionale palio un cavallo si è rifiutato di correre e, nonostante le insistenze del mossiere durate più di un’ora, alla fine l’animale è uscito dalla pista, lasciando la sua contrada senza rappresentanza in gara (50). A Corato (Bari) un’associazione animalista ha tentato invano di fermare una sagra dedicata alla carne di cavallo (51). Secondo una ricerca Ipsos il 17 per cento degli italiani mangia carne di cavallo, un consumo che è in calo ma che vede il nostro paese ancora tra i primi al mondo (52). Sulla tangenziale di Catania un cavallo che trascinava un calesse a forte velocità si è ferito schiantandosi contro un palo e le associazioni animaliste hanno protestato (53). A Mantova una decina di animalisti sono stati portati in questura e cinque di loro sono stati denunciati perché avevano sparso letame per terra per protestare durante un evento del settore agricolo (54). A Ferrara gli animalisti hanno festeggiato la liberazione di cinque macachi che erano tenuti in gabbia nello stabulario dell’università (55). A Levanto (La Spezia) le associazioni animaliste hanno protestato perché la polizia regionale usa trappole per catturare cinghiali che poi sono regalati ai cacciatori (56). Nelle campagne di Ivrea gli agricoltori protestano perché i cinghiali mangiano i semi di mais prima che le piante crescano (57). Nel quartiere di Mondello a Palermo i residenti protestano per le frequenti incursioni di cinghiali in città, ma il direttore della riserva naturale ha spiegato che è colpa di chi lascia in giro i rifiuti (58). A Palazzuolo sul Senio (Firenze) sono dovuti intervenire gli elicotteri, con una spesa di circa cinque milioni di euro, per portare via centinaia di sacchi di rifiuti finiti in un fiume per via di maltempo e frane (59). A Oderzo (Treviso) la telecamera di un’azienda ha ripreso una donna alla guida di una Jaguar che ha abbandonato in un parcheggio diversi sacchi di rifiuti (60). In un quartiere popolare di Catania è cominciata la rimozione di 180 tonnellate di rifiuti di una discarica abusiva esistente da dieci anni (61). In un quartiere popolare di Cerignola (Foggia) c’è un’emergenza di blatte e topi per via della troppa immondizia per strada (62). I residenti delle case popolari di Vaiano Cremasco (Cremona) protestano perché dalle fosse biologiche escono molti topi che non solo creano problemi igienici ma rosicchiano anche i cavi, lasciando le case senza il servizio di telefonia fissa (63).

