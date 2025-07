A Piano di Sorrento (Napoli) un prete ha celebrato la messa indossando una casula con i colori della bandiera palestinese (1). A Budrio (Bologna) un prete molto impegnato nell’organizzazione di vari gruppi parrocchiali è stato sospeso da WhatsApp perché inviava troppi messaggi (2). A Lucca un seminarista originario dello Sri Lanka aveva invitato i genitori alla sua cerimonia di ordinazione sacerdotale ma il governo italiano gli ha negato il visto (3).

A Castellanza (Varese) un prete ha pubblicato sul bollettino parrocchiale un appello ai fedeli chiedendo di non lasciare in chiesa statuine, immagini di santi o indumenti perché “questa non è una discarica e i confessionali non sono cassonetti” (4). A Ovada (Alessandria) un parroco ha organizzato la serata Church food in cui saranno venduti panini e salamelle per finanziare la ristrutturazione del tetto della chiesa (5).

In provincia di Torino il parroco di Andezeno, Pavarolo e Montaldo ha minacciato di andare in curia a dimettersi perché non riesce a trovare un accordo sugli orari delle messe tra i fedeli delle tre parrocchie di cui è responsabile (6). In Trentino la crisi delle vocazioni ha ridotto i parroci da trecento a ottanta per cui ogni sacerdote deve occuparsi in media di cinque parrocchie (7) e l’arcivescovo ha detto che bisognerebbe “unificare le parrocchie come si fa con le banche” (8). In Alto Adige l’ultimo prete è stato ordinato tre anni fa e nel seminario di Bressanone (Bolzano) studiano solo dodici giovani, tutti provenienti dall’India e dalla Thailandia (9). A Vittorio Veneto (Treviso) i compagni di seminario dell’anno 1965-1966 si sono ritrovati dopo quasi sessant’anni scoprendo che nessuno di loro era diventato prete (10).

A Rimini due preti ortodossi, di cui uno accusa l’altro di essere “un servo di Putin”, si sono reciprocamente denunciati dopo una rissa in chiesa tra di loro e tra gruppi contrapposti di fedeli (11) (12). Davanti a una chiesa di Milazzo (Messina) sono intervenuti i carabinieri per sedare una rissa tra fedeli scoppiata per le modalità di celebrazione della prossima festa di san Giovanni Battista (13). Davanti a un oratorio di Caravaggio (Bergamo) un gruppo di adolescenti ha cominciato a litigare, poi sono arrivati i genitori, che hanno fatto a botte anche loro (14).

A Terracina (Latina) durante la festa di battesimo di una neonata è scoppiata una rissa tra le famiglie dei genitori in cui sono volati tavoli, sedie e altri oggetti, fino all’arrivo della polizia, che ha arrestato il nonno paterno mentre un’ambulanza trasportava in ospedale la nonna materna (15). Ad Alghero durante una festa prematrimoniale il promesso sposo ha fatto a botte con la madre della promessa sposa, poi sono arrivati i carabinieri e le nozze sono state annullate (16). A Mestre (Venezia) si è riunita la prima associazione italiana di vedove, che hanno chiesto più tutele fiscali ed economiche (17).

Ad Acireale (Catania) un gruppo di 21 ragazzi italiani ha organizzato una spedizione punitiva contro un giovane immigrato egiziano perché frequentava una ragazza, anche lei italiana, su cui aveva messo gli occhi uno del gruppo (18). A Foggia una donna ha postato sui social network la fotografia di un immigrato che secondo lei aveva tentato di rapinarla. La donna si è detta arrabbiata perché la polizia, dopo averlo fermato, non lo aveva arrestato ma solo denunciato. Un gruppo di ragazzi del posto si è quindi organizzato per andare a picchiarlo, riprendendo il pestaggio e condividendolo a loro volta sui social network (19). A Verona tre ragazzi finiti al pronto soccorso dopo essersi picchiati per strada hanno ripreso a picchiarsi dentro il pronto soccorso (20).