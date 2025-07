All’aeroporto di Bologna un immigrato che doveva essere rimpatriato in Marocco è scappato sulla pista poco prima di essere imbarcato, sfuggendo agli agenti che lo inseguivano e superando la rete di recinzione dello scalo (1). All’aeroporto romano di Fiumicino quattro addetti allo scarico dei bagagli hanno trovato nella stiva un grosso sacco di caramelle e ne hanno mangiate parecchie. Finiti in ospedale, si è scoperto che erano a base di marijuana (2). All’aeroporto di Alghero (Sassari) è stata fermata una donna di 73 anni con 64 ovuli di cocaina in pancia, per un peso di più di un chilo (3). A Oristano un uomo è stato condannato per aver nascosto tre etti di marijuana in un ovile, tra le pecore (4). A Vigevano (Pavia) uno spacciatore decorava i panetti di cocaina con un’immagine di Al Pacino nel film Scarface (5). A Calci (Pisa) uno spacciatore teneva in casa, oltre alla droga e molti contanti, una maschera di gomma di Berlusconi (6). A Cinisello Balsamo (Milano) per attaccare l’opposizione il sindaco si è fatto fotografare indossando una maglietta con una foto di Berlusconi sorridente e la scritta “Siete ancora oggi, come sempre, dei poveri comunisti” (7). A Giffoni Valle Piana (Salerno), durante un consiglio comunale, il sindaco si è rivolto agli esponenti dell’opposizione dicendo loro: “Voi dovete solo succhiare i chupa chups” (8). I sindaci di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda (Verona) hanno partecipato a un raduno di gruppi di estrema destra contro i cosiddetti maranza (9). A Saltrio (Varese) il sindaco è stato aggredito e picchiato da un cittadino arrabbiato per l’installazione di un’antenna 5G vicino a casa sua (10). A Catania è circolata molto sui social network la foto di un’auto del comune parcheggiata sulle strisce pedonali e il sindaco ha chiesto che gli fosse inviata con la targa non oscurata per individuare i responsabili (11). A Sesto Calende (Varese) il sindaco ha fatto sapere attraverso i canali istituzionali di avere regalato 24 dispenser di carta igienica a una scuola (12). A Biassono (Monza) il sindaco ha lanciato un appello ai cittadini affinché innaffino le piante lungo le strade perché l’ondata di caldo rischia di farle morire (13). A Torino durante il consiglio comunale due consiglieri hanno detto che per via del caldo non c’erano le condizioni sanitarie per riunirsi in aula, ma la presidente ha risposto che l’aria condizionata era accesa e ha intimato ai due consiglieri di riallacciarsi la cravatta e rimettersi la giacca (14). Tra Sommacampagna (Verona) e Sirmione (Brescia) l’asfalto dell’autostrada A4 si è parzialmente sciolto per il caldo, deformando le corsie: il tratto è rimasto chiuso alcune ore (15). A Roma per il caldo alcune transenne stradali sono sprofondate di diversi centimetri nell’asfalto (16). A Bergamo e a Firenze le alte temperature hanno provocato blackout elettrici. Diverse persone sono rimaste bloccate negli ascensori, al caldo (17). In provincia di Torino un pendolare ha misurato la temperatura sul treno che lo portava a lavorare nel capoluogo: 42,9 gradi (18). A Verona i coristi e le comparse dell’arena che interpretano il Nabucco protestano per i costumi sintetici e molto pesanti che sono costretti a indossare e che rendono il caldo ancora più soffocante (19). A Pratica di Mare (Roma) l’aeronautica militare ha misurato lo zero termico a 5.547 metri sul livello del mare e ha comunicato che è il dato più alto mai registrato in questo periodo dell’anno (20).

Nel carcere di Modena il termometro ha toccato i 50 gradi (21). Nel carcere di Novara, interamente esposto al sole e senza vegetazione intorno, in nessuna cella è presente la doccia (22). A Brescia la garante dei detenuti ha detto che nelle celle non si respira e ha chiesto urgentemente l’invio di ventilatori (23). Nel carcere romano di Rebibbia l’ex ministro ed ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, oggi detenuto, ha denunciato le condizioni inumane dei carcerati che vivono con il caldo torrido in celle sovraffollate, “mentre la politica dorme (con l’aria condizionata)” (24). A Collegno (Torino) la piscina per cani è al completo e prenotata per molti giorni (25). A Torino un uomo ha portato il suo cane a fare il bagno nella fontana di una piazza del centro storico (26). A Treviglio (Bergamo) una donna è stata denunciata per maltrattamento di animali perché aveva lasciato il suo cane in auto sotto il sole (27). A Roma una fondazione che si batte contro i combattimenti tra cani ha reso noto che ultimamente sono organizzati anche combattimenti illegali tra specie diverse, ad esempio cani contro cinghiali (28). A Corno di Rosazzo (Udine) un’azienda di profumi ha lanciato una fragranza per cani che si chiama Ribolla e costa dieci euro (29). Sulla spiaggia di Caorle (Venezia) un’associazione cinofila ha organizzato una simulazione di salvataggio in mare con cani addestrati in un’iniziativa chiamata Bauwatch che ha riscosso molto successo tra i bagnanti (30). In una frazione di Castellabate (Salerno) un uomo è finito al pronto soccorso dopo una rissa scoppiata perché un bagnante aveva portato il suo cane in spiaggia e un altro non lo voleva (31). A Torino una medica che ha lavorato per anni in un pronto soccorso ha scritto un romanzo in cui racconta lo stress estremo di quell’esperienza, tra aggressioni dei pazienti, carenza di personale e turni infernali (32). A Lamezia Terme (Catanzaro) un uomo in attesa al pronto soccorso ha sfondato a testate una vetrata perché non lo visitavano (33). A Ravenna un uomo che ha passato una notte al pronto soccorso ha scritto al presidente dell’ausl denunciando che quel luogo “è peggio di un girone infernale” e che “il trattamento dei pazienti è cinico e disumano” (34). All’ospedale di Pesaro a un uomo ricoverato per problemi respiratori è stato comunicato che aveva un tumore in stadio avanzato ai polmoni, ma dopo una quarantina di minuti ci si è accorti che c’era stato uno scambio di cartelle cliniche e l’uomo aveva solo una bronchite (35). A Catanzaro un primario di un ospedale pubblico è stato arrestato perché secondo l’accusa alterava le liste d’attesa per aumentare le visite private (36). A Piacenza un primario è stato arrestato perché secondo l’accusa nell’ospedale faceva visite private in nero pagate in contanti aggirando le regole sull’intramoenia, cioè l’attività privata svolta nella struttura pubblica (37). A Orbassano (Torino) c’è un primario che guadagna 74mila euro all’anno per la sua attività come medico ospedaliero e quasi un milione e mezzo con l’intramoenia, regolarmente dichiarato (38). A Venezia una donna si è rivolta a una clinica odontoiatrica privata per farsi rifare dieci denti, ma qualche giorno dopo l’espianto il centro ha chiuso senza reimpiantarglieli (39).

A Cori (Latina) un’ordinanza ha vietato di lavarsi i denti con l’acqua del rubinetto perché contiene troppo arsenico (40). Nei comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Domus de Maria e Teulada (Cagliari e Sud Sardegna) l’acqua che esce dai rubinetti è stata dichiarata non potabile e i sindaci lamentano anche le conseguenze sulla stagione turistica (41). Per motivi ancora ignoti in un quartiere di Firenze l’acqua esce dai rubinetti a una temperatura superiore ai quaranta gradi (42). Nella sala parto dell’ospedale di Gallipoli (Lecce) un guasto non fa arrivare l’acqua calda e per lavare i neonati si scalda l’acqua in un forno a microonde (43). A Firenze la lega per la protezione degli uccelli ha fatto un appello ai cittadini perché mettano delle ciotole d’acqua sui balconi per dissetare i volatili accaldati (44). Ad Ancona la portavoce dei pescatori ha detto che l’acqua di mare troppo calda sta uccidendo i moscioli, cioè le cozze locali (45). Nel parco di Monza sono state liberate 12mila coccinelle perché mangino gli insetti parassiti che devastano gli alberi secolari (46). Nel golfo di Napoli è stata avvistata una foca monaca (47). Nel mare di Salve (Lecce) è stato avvistato un pesce scorpione, una specie tossica raramente mortale arrivata nel Mediterraneo dai tropici (48). A Bolzano c’è stata molta agitazione per il presunto avvistamento di un coccodrillo, che in realtà era di plastica (49). In Val Martello (Bolzano) si cercano volontari maschi che passino un mese in un rifugio di montagna per ricerche sugli effetti fisiologici di vivere a quell’altitudine (50). In Val Gardena (Bolzano) un comitato per la salvaguardia delle Dolomiti ha protestato per una gara tra Harley-Davidson che si è svolta in diversi passi montani e ha tenuto svegli residenti e turisti tutta la notte (51). A Sesto Pusteria (Bolzano) l’alpinista Reinhold Messner ha aperto un museo dedicato all’alpinismo in una stazione dismessa di una funivia (52). Sulle montagne del biellese e della Valsesia (Vercelli) ignoti hanno divelto e distrutto due statue della madonna e gli inquirenti non sanno se si tratta di semplice vandalismo o di azioni di una setta satanica (53). A Napoli un artista anonimo ha allestito in un vicolo una cappella votiva con il busto della madonna addolorata avvolto in una bandiera palestinese e un invito a lasciare un fiore per i bambini di Gaza (54). A Roma il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che la bandiera europea è blu in omaggio al manto della madonna (55). A Matera le celebrazioni per una festa religiosa si sono concluse con il tradizionale assalto al carro della madonna che ha provocato sette feriti finiti in ospedale, tra cui un uomo che si è lanciato nel vuoto dopo essersi arrampicato sulle luminarie (56). A Trevignano (Roma) la sedicente veggente che sostiene di parlare con la madonna ha detto che bisogna pregare per le Filippine (57).

