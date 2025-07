A Terni la comandante dei vigili urbani ha annunciato le prime multe a chi porta in giro i cani senza una bottiglietta d’acqua per pulire i marciapiedi quando i loro animali fanno la pipì (1). A Pordenone diversi negozi si sono dotati di annaffiatoi messi sul marciapiede in modo che i padroni di cani ne puliscano la pipì come previsto da una nuova ordinanza comunale (2). A Bobbio (Piacenza) maggioranza e opposizione, dopo aver ricevuto diverse proteste dei commercianti, hanno concordato di multare chi non pulisce la pipì dei cani (3). A Brindisi alcuni residenti hanno chiesto al comune di ripulire con l’acqua il loro quartiere dove l’odore dell’urina dei cani è insopportabile e con le finestre aperte entra nelle case (4). A Trani si stanno sostituendo i pali dei lampioni perché secondo il comune quelli attuali rischiano di cedere perché indeboliti dall’urina dei cani, che ci hanno fatto pipì per anni (5). A Fagnano Olona (Varese) un poliziotto, che è anche presidente di un’associazione locale, ha portato il suo bassotto a fare pipì su un’installazione artistica per protestare contro le spese sostenute dal comune per finanziarla (6). A Cagliari i residenti di una via in cui ci sono diversi locali lamentano che di notte le persone fanno pipì sui muri e sottolineano che non sono solo i maschi a farla (7). Ad Arpino (Frosinone) una residente ha filmato alcune pozzanghere di urina umana in un vicolo e ora si discute se abolire la norma che impone la chiusura dei bagni pubblici alle 20 (8). A Marina di Ragusa il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta alle persone di urinare sui muri delle case (9). A Rescaldina (Milano) il sindaco ha vietato di mettere acqua nei vasi portafiori dei cimiteri perché ci possono proliferare le zanzare tigre (10). A Lodi è stata emessa un’ordinanza per far chiudere una sala bingo entro le 23 perché i residenti lamentano gli schiamazzi notturni dei frequentatori, perlopiù anziani (11). A Trino (Vercelli) il sindaco ha emesso un’ordinanza che vietava alle donne di fede islamica di circolare con il volto coperto dal velo, ma pochi giorni dopo l’ha revocata (12). A Riccione (Rimini) il sindaco ha vietato il passaggio e la posa di ombrelloni in un tratto di spiaggia in cui una tartaruga ha deposto circa cento uova (13). All’isola di Procida (Napoli) il sindaco ha vietato di fare il bagno nel celebre porticciolo color pastello perché troppi turisti si tuffano dalle barche per farsi fare una foto mentre accanto passano altre barche (14). A Sesto fiorentino (Firenze) il consiglio comunale ha vietato la vendita nelle farmacie comunali di farmaci da banco prodotti in Israele (15). A Sarzana (La Spezia) i commercianti hanno chiesto al sindaco di non rinnovare l’ordinanza “anti movida” dell’estate scorsa perché le restrizioni avevano rovinato la stagione (16). A Castelnuovo della Daunia (Foggia) è partita una raccolta di firme contro l’ordinanza che vieta ai bambini sopra gli otto anni di giocare a palla nel parco della villa comunale (17). A Milano il teatro alla Scala ha vietato l’ingresso con sandali infradito o in pantaloncini (18). Ad Ancona il tribunale ha vietato di entrare nel palazzo di giustizia con ciabatte, canottiere o pantaloncini (19). A Palermo il policlinico ha vietato ai dipendenti di presentarsi al lavoro con jeans strappati, canottiere, ciabatte o scarpe aperte, gioielli o piercing vistosi, e profumi intensi. I medici hanno risposto che nell’ospedale mancano i camici (20). A Pescara un ristorante ha impedito l’ingresso a una famiglia perché la bambina indossava una maglietta della Lazio (21).

A Todi (Perugia) lo chef Gianfranco Vissani ha detto che non sopporta i clienti che entrano nel suo ristorante in ciabatte o con pantaloncini (22). A Frascati (Roma) lo chef Gabriele Rubini detto Rubio ha condiviso un post delle al Qassam, l’ala militare di Hamas (23). A Madonna di Campiglio (Trento) lo chef Paolo Cappuccio ha messo un annuncio sui social media per la ricerca di personale scrivendo: “No comunisti, drogati, fancazzisti o con problemi di orientamento sessuale” (24). A Stignano (Reggio Calabria) il sindaco ha inaugurato la prima spiaggia autorizzata per nudisti in Calabria (25). A Bari una donna che prendeva il sole in topless su una spiaggia libera è stata ripresa con il telefono e il video è stato postato sui social media con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, ma il topless in spiaggia è legale dal 1978 ed è invece illegale la diffusione del video (26). A Venezia i vigili hanno multato due turisti che facevano il bagno nudi in un canale del centro storico (27). A Biella un uomo anziano è stato denunciato perché prendeva il sole nudo nel suo giardino ed è stato visto da una vicina che ha chiamato i carabinieri (28). Nel comune sul mare di Diamante (Cosenza) chi indossa solo il costume da bagno al di fuori della spiaggia può essere multato fino a cinquecento euro (29). A Bologna una donna caduta in bicicletta dopo che la sua ruota era finita in una rotaia del tram è stata multata dai vigili perché “attesa la presenza di rotaie sulla propria corsia di marcia, circolava con le ruote del suo veicolo all’interno della rotaia del tram e non era in grado di controllare il proprio veicolo, andando a rovinare a terra” (30). A Venezia una donna ha chiesto un risarcimento all’azienda dei vaporetti perché è caduta dopo essere inciampata sull’imbarcadero, ma ha perso la causa perché indossava i tacchi a spillo (31). A Perugia tre cittadini marocchini e uno tunisino con permesso di soggiorno erano stati espulsi tre anni fa dall’Italia con l’accusa di terrorismo. Ora sono stati scagionati e i loro avvocati hanno chiesto allo stato un risarcimento di due milioni di euro (32). A Milano una grossa azienda immobiliare ha ottenuto più di tre milioni di risarcimento dallo stato per il mancato sgombero del centro sociale Leoncavallo e il ministero degli interni ha deciso di rivalersi inviando un’ingiunzione di pagamento alla presidente dell’associazione che gestisce il centro sociale, una donna anziana che vive della sua pensione e rischia il pignoramento di tutti i suoi beni (33). L’aeroporto di Malpensa (Varese) ha organizzato un’asta online degli oggetti dimenticati nello scalo, tra cui un costume da scimmia (34). Il comune di Imola (Bologna) ha pubblicato online le foto degli oggetti smarriti e ritrovati nella locale stazione ferroviaria, tra cui un sandalo sinistro da bambino, un guanto nero, un bite dentale, un monopattino, diverse biciclette e un telefono con il salvaschermo di Francesco Totti (35).

A Roma e a Ferrara si tengono in questi giorni vendite al chilo di pacchi smarriti i cui compratori ignorano il contenuto (36) (37), una formula già provata in diverse altre città (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) ma che a volte produce delusioni, come nel caso di un acquirente di Cosenza che ha speso 68 euro per trovare nella scatola una bandiera della Germania, quattro pancere contenitive, un costume di carnevale, una muta da surf, un costume da bagno hawaiano e due portachiavi (46). A Torino ha aperto il primo negozio italiano di cani robot, con prezzi che vanno dai duemila euro per il modello base ai centomila per quello più avanzato (47). A Castiglione della Pescaia (Grosseto) si sono sfidati in una performance musicale un pianista di fama internazionale e un robot con 56 dita (48). Due ingegneri informatici di Cerveteri (Roma) guidano la squadra italiana di robot alla RoboCup 2025 in Brasile (49). A Leivi (Genova) un imprenditore agricolo con competenze informatiche ha inventato un robot spaventapasseri (50). Un’azienda agricola di Valera Fratta (Lodi) ha affidato la sarchiatura del riso a un robot chiamato Moondino alimentato da pannelli solari e totalmente autonomo nel lavoro (51). Nel centro Enea di Casaccia (Roma) l’agenzia spaziale italiana sta sperimentando un tipo di riso geneticamente modificato che può crescere nello spazio, sia sulle astronavi sia su altri pianeti (52). A Marentino (Torino) tecnici agronomi e imprenditori agricoli si sono riuniti per discutere della tropicalizzazione del Piemonte e delle future coltivazioni di banane e arachidi nella regione (53). Nella costa del Cilento (Salerno) la tradizionale pesca delle alici con il metodo della menaica, che si ripete da secoli, è in forte crisi perché il mare caldo ha decimato i banchi, che resistono solo a più di sessanta metri di profondità, dove le reti non arrivano (54). All’isola di Capraia (Livorno) una serie di spedizioni subacquee ha rivelato che con il riscaldamento del mare si sono moltiplicati i barracuda e le cernie, mentre sono quasi scomparsi polpi e aragoste (55). Nelle isole di Tavolara (Sassari) e Ventotene (Latina) il corallo rosso è diventato quasi tutto bianco per via del cambiamento climatico (56). La sabbia rosa dell’isola di Budelli (Sassari) è prelevata illegalmente da ignoti e venduta online (57). A causa della denatalità e dello spopolamento, tra 25 anni la Sardegna avrà la stessa popolazione di un secolo fa (58). Nel comune di Pennabilli in Valmarecchia (Rimini) è stato lanciato un esperimento di “co-living rurale” per attirare nelle aree spopolate ragazze e ragazzi che faticano a trovare appartamenti in città (59). Il comune di Sagron Mis (Trento) è stato l’unico della provincia a non ricevere nemmeno una richiesta al bando in cui si offrivano centomila euro per trasferirsi nei borghi spopolati (60). Nel borgo collinare di Montone (Perugia) l’ambasciatrice indiana e le autorità locali hanno inaugurato una statua dedicata a un soldato indiano del Maharashtra che, arruolato dall’esercito britannico, nel luglio 1944 morì colpito dai tedeschi (61). A Serre (Salerno) un lavoratore indiano è stato trovato morto dopo giorni nella vasca del letame di un allevamento di bufale (62). A Roma l’unione induista italiana promette di usare l’otto per mille per corsi di yoga a persone con disabilità (63). A Milano l’azienda di moda Prada ha ammesso di “essersi ispirata” per la sua ultima collezione di sandali agli artigiani indiani del Maharashtra, che li producono a bassissimo prezzo da almeno otto secoli e ora accusano l’azienda italiana di plagio e appropriazione culturale (64) (65).

