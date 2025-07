A Perosa Argentina (Torino) il comune ha indetto un’iniziativa per affrescare alcuni luoghi del paese con dipinti a tema “antichi mestieri” e un artista ha dipinto una prostituta nuda, che tuttavia il comune non ha gradito e ha fatto ricoprire ( 18 ). In un casolare di Quargnento (Alessandria) in cui da piccolo viveva il pittore Carlo Carrà è stato trovato un affresco su un muro che secondo gli studiosi è la prima opera dell’artista, realizzata quando aveva dodici anni ( 19 ). Sui muri degli ospedali pubblici di Bologna è stata esposta un’opera d’arte collettiva realizzata con lenzuola ospedaliere per ricordare i nomi dei 4.488 bolognesi uccisi dal covid durante l’epidemia ( 20 ).

Su diverse statue equestri di Roma e Milano un’associazione animalista ha appeso cartelli contro la macellazione dei cavalli, con messaggi come “Mi avete messo su un piedistallo ma gli altri li mandate al macello” oppure “Se potessi muovermi, andrei a salvare tutti i miei compagni” ( 12 ). A Varazze (Savona) fa discutere la nuova statua sul lungomare di un Poseidone surfista che indossa un cappellino e contro la nuova opera d’arte è già partita una raccolta firme ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ). Nel lago di Bolsena (Viterbo) un gruppo di archeologi subacquei ha trovato una statua di argilla di circa tremila anni fa ( 16 ). A Rosarno (Reggio Calabria) un narcotrafficante nascondeva trenta chili di cocaina in una statua messa nel giardino della sua ditta e dotata di un meccanismo segreto di apertura ( 17 ).

A Sorrento (Napoli) una telecamera nascosta è stata trovata nei bagni della basilica di Sant’Antonio ( 1 ). A Barletta un uomo spiava con una telecamera i vicini di casa con i quali litigava spesso ( 2 ). A Pescate (Lecco) il sindaco ha scritto una lettera pubblica di ringraziamento a una telecamera chiamata affettuosamente “Pasqualina”, che secondo lui ha garantito la sicurezza e il decoro nel comune, in particolare evitando l’abbandono di rifiuti ( 3 ). A Lecce un uomo ripreso da una telecamera mentre buttava illegalmente rifiuti, e per questo sanzionato, ha vinto la causa contro il comune per violazione della privacy ( 4 ). A Trieste si pensa d’installare una telecamera puntata verso la statua di Umberto Saba perché ignoti per due volte hanno rubato la pipa al poeta ( 5 ).

Ad Andria è stato inaugurato un murale dedicato a Paola Clemente, lavoratrice agricola morta per la fatica e il caldo in un campo dieci anni fa. L’opera d’arte la raffigura sorridente sullo sfondo del Quarto stato di Pellizza da Volpedo (21). A Palermo è stato inaugurato un murale che rappresenta il giudice Paolo Borsellino bambino con in mano la celebre agenda rossa che aveva con sé quando fu ucciso (22). Nel quartiere romano di Trastevere è apparso un murale dedicato alla giurista e relatrice speciale per le Nazioni Unite Francesca Albanese, sanzionata dagli Stati Uniti per le sue posizioni sulla questione palestinese (23). Nel quartiere periferico romano di Montespaccato alcuni cittadini hanno lanciato una raccolta di firme per il ripristino di un murale neofascista che l’amministrazione comunale aveva fatto cancellare (24) (25). Accanto allo stadio di Cagliari è stato svelato un murale dedicato al calciatore Gigi Riva (26).

Ad Arzignano (Vicenza) il vicesindaco ha postato l’immagine di una statua d’oro dell’ex calciatore Roberto Baggio e migliaia di persone hanno creduto che fosse vera, ma era stata creata con l’intelligenza artificiale (27). A Napoli è stato postato sui social network il video di un cucciolo di asino ferito dopo essere stato investito da un camion e la vicenda ha commosso migliaia di persone, tuttavia poi ci si è accorti che il video era stato creato con l’intelligenza artificiale (28). A Cagliari è stato esposto un busto in marmo chiamato Testa di robot primitivo che dialoga con il pubblico grazie all’intelligenza artificiale (29). Nel porticciolo di Nervi (Genova) ha debuttato un robot progettato per raccogliere mozziconi di sigarette (30). A Chioggia (Venezia) è in preparazione un festival delle luci con trecento droni che di notte voleranno sulla laguna (31). A Chianciano Terme (Siena) il comune ha lanciato un progetto per costruire un albergo interamente gestito da robot e intelligenza artificiale (32).

A Forte dei Marmi (Lucca) è stata inaugurata una villa di design che si può affittare solo per intero al prezzo di 120mila euro a settimana (33). All’hotel Cipriani di Venezia è stato aperto un bar firmato Dior in stile afrotropicale in cui un cicchetto veneziano costa 36 euro (34). In Alto Adige un gruppo alberghiero ha selezionato online diversi collaudatori che dormiranno gratis in un hotel di lusso in val Passiria in cambio di un rapporto completo su pregi e difetti della permanenza (35) (36).

A Novara otto persone sono sotto processo con l’accusa di aver pagato due euro all’ora in nero diversi pakistani per distribuire dal mattino alla sera volantini con offerte commerciali (37). A Milano il marchio del lusso Loro Piana è finito in amministrazione giudiziaria perché la produzione delle sue giacche di cachemire avveniva attraverso una catena di subappalti i cui lavoratori erano sottopagati in nero o con contratti irregolari, in condizioni di sfruttamento e a volte subendo violenza (38) (39). A Portofino (Genova) il sindaco ha emesso un’ordinanza per vietare l’elemosina (40).

A Palermo un vetturino ha fatto pagare 500 euro a due turisti una passeggiata di un’ora sulla sua carrozza (41). A Milano la figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile, e il suo ex compagno Davide Lacerenza, entrambi imputati per diversi reati avvenuti nella loro gintoneria, hanno chiesto di patteggiare proponendo come risarcimento centinaia di bottiglie di champagne pregiato che si trovano ancora nella cantina del locale (42). A Busto Arsizio (Varese) un gruppo di truffatori ha comprato una preziosa figurina di Pikachu per mezzo milione di euro, consegnando tuttavia al venditore una valigia piena di carta straccia invece che di contanti (43).