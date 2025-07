A Lainate (Milano) un bambino di otto anni è stato multato perché pedalando sulla ciclabile è caduto finendo contro un camion in divieto di sosta (1). A Mogliano Veneto (Treviso) un operaio indiano di Porto Marghera che la sera fa il venditore ambulante di rose stava proponendo i suoi fiori a una coppia quando un vigile lo ha visto e gli ha dato una multa di cinquemila euro. Ora alcuni residenti che lo conoscono da anni stanno facendo una colletta per pagargli la sanzione (2) (3). A Caltagirone (Catania) i poliziotti hanno multato un venditore irregolare di angurie e meloni, poi hanno regalato la frutta sequestrata ad associazioni di volontariato perché la Asl ha accertato che era di buona qualità (4).

A La Spezia è stato multato un trenino su gomma che portava in giro i turisti sul lungomare (5). A Catania in un giorno di traffico intenso sulla tangenziale la polizia stradale si è posizionata in modo tale da multare decine di automobilisti che superavano la fila viaggiando sulla corsia d’emergenza (6). A Sinnai (Cagliari) un turista ha preso una multa di mille euro perché aveva parcheggiato il suo fuoristrada sulle celebri dune sabbiose di Solanas, a pochi metri dal mare (7). Nella Repubblica di San Marino alcuni residenti sostengono che la polizia italiana tende trappole elevando multe fino a 344 euro ai sammarinesi che si recano in Romagna senza aver attaccato sull’automobile l’adesivo con la scritta RSM (8).

A Roma un automobilista che aveva parcheggiato sulle strisce pedonali ha picchiato il vigile urbano che lo stava multando (9). A Monreale (Palermo) ci sono 1.677 candidati per sette posti di vigile urbano (10). A Napoli un vigile urbano è stato licenziato perché aveva cancellato dal sistema informatico tredici multe intestate a lui e altre 269 toccate a suoi familiari (11). A Terni una dipendente dell’Inps inseriva nel sistema informatico falsi contributi previdenziali a favore del figlio (12).

A Milano un attivista ambientalista noto in rete come “l’angelo dei navigli” ha minacciato un uomo che aveva gettato una sigaretta nel canale dicendogli: “Se ti rivedo ci finisci dentro tu” (13). A Napoli la Coldiretti ha annunciato che il colosso statunitense delle sigarette Philip Morris acquisterà tabacco prodotto in Italia per un valore di circa un miliardo (14). A Genova un tabaccaio multato perché si rifiutava di accettare il bancomat per vendere sigarette ha vinto il ricorso alla magistratura, la cui sentenza potrebbe fare da precedente e consentire rifiuti simili in tutta Italia (15).

A Napoli un uomo che aveva comprato un appartamento soppalcato nel centro storico ha ricevuto l’ordine di demolizione del soppalco perché costruito abusivamente, anche se l’abuso era avvenuto molti anni prima del suo acquisto e lui non ne era a conoscenza. La sentenza potrebbe fare da precedente sulle responsabilità dei proprietari anche per abusi precedenti il loro acquisto (16). A Brienno (Como) è stata sequestrata per abuso edilizio la terrazza sul lago di un ristorante di lusso che nell’ottobre scorso ha ospitato un evento ufficiale del G7 digitale presieduto da un sottosegretario alla presidenza del consiglio. Il proprietario però sostiene che la costruzione della terrazza gli era stata richiesta proprio dal governo italiano per dare lustro all’incontro (17) (18). In un’area naturale protetta di Forio d’Ischia (Napoli) la guardia di finanza ha fotografato da un aereo un gigantesco abuso edilizio di un albergo di lusso con piscina sul mare, che è stato quindi interamente sequestrato (19). A Bordighera (Imperia) un drone sorvolerà la discarica per controllare dall’alto lo smaltimento corretto dei rifiuti (20).