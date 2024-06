La clamorosa affermazione del Rassemblement national, il partito populista guidato da Marine Le Pen, alle elezioni europee del 9 giugno 2024 rischia di provocare un terremoto politico in Francia. La formazione di estrema destra ha superato il 40 per cento dei consensi, doppiando quelli ricevuti da Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron. Subito dopo il voto l’Eliseo ha indetto elezioni legislative anticipate per il 30 giugno (data del primo turno) e il 7 luglio (secondo turno), in seguito alle quali a Parigi potrebbe insediarsi per la prima volta un governo di estrema destra.

Ma questo non è l’unico pericolo a cui va incontro la Francia, che nei prossimi mesi dovrà fare in conti con la tenuta dei conti pubblici. Il bilancio dello stato è già in condizioni precarie: nel 2023 il deficit è stato pari al 5,5 per cento del pil, ben oltre il 4,9 per cento previsto dal governo (uno dei risultati peggiori dell’eurozona), mentre il debito pubblico è intorno ai tremila miliardi di euro, pari al 110,6 per cento del pil; il 31 maggio il debito pubblico francese è stato declassato dall’agenzia di rating Moody’s; infine il 19 giugno la Commissione europea ha proposto di aprire una procedura per deficit eccessivo contro la Francia e altri sei paesi (Italia, Belgio, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia), anche se ha rinviato la decisione a luglio e la raccomandazione sul risanamento dei conti a novembre. In futuro le finanze pubbliche rischiano un vero e proprio tracollo se, una volta al governo, Le Pen dovesse attuare il suo programma economico fatto di costose misure, come i tagli alle tasse e l’abbassamento dell’età pensionabile, dalla copertura finanziaria quanto meno dubbia.

Le Pen, come tutti i populisti, non esita a fare promesse mirabolanti pur di raccogliere voti. Ma una volta al governo dovrà fare i conti con la realtà, magari ridimensionando gli impegni presi. Lo spiega un articolo del Financial Times, che non esita a parlare di uno “stile Liz Truss”, ricordando il caso della premier conservatrice britannica costretta alle dimissioni nell’autunno 2022 in seguito a un durissimo attacco dei mercati finanziari, cominciato dopo aver proposto tagli alle tasse per 45 miliardi di dollari, quasi interamente finanziati con nuovi debiti.