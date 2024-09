All’inizio di settembre il gruppo Volkswagen ha annunciato che intende ridurre il personale per far fronte alla grave crisi che attraversa da mesi. Finora l’azienda si è limitata a non rinnovare i contratti dei lavoratori interinali assunti a tempo determinato. La misura ha riguardato la fabbrica di Zwickau, che produce auto elettriche per le quali al momento la domanda è debolissima. La novità più eclatante, tuttavia, è che i vertici del gruppo automobilistico tedesco non escludono la chiusura di impianti in Germania. Sarebbe come infrangere un vero e proprio tabù, visto che in 87 anni di storia la Volkswagen non ha mai chiuso una fabbrica nel paese e che da trent’anni non licenzia nessun dipendente e in teoria si è impegnata a non farlo almeno fino al 2029. L’attuazione di un piano simile scatenerebbe la reazione durissima non solo dei sindacati, ma anche della politica, dal momento che il gruppo Volkswagen è controllato al 20 per cento dal land della Bassa Sassonia.

Daniela Cavallo, la potente sindacalista che guida il consiglio di fabbrica della Volkswagen (l’organo di controllo in cui siedono i rappresentanti dei lavoratori e che ha il potere di bloccare le decisioni più importanti), ha dichiarato che i piani dell’azienda sono “un’aggressione alla nostra occupazione, alle fabbriche e ai contratti. Mettono a rischio la Volkswagen e il cuore del gruppo. Noi ci batteremo duramente, con me non ci saranno chiusure di impianti”. Nel consiglio di fabbrica i lavoratori troveranno un alleato nei rappresentanti della Bassa Sassonia, visto che insieme raggiungono la maggioranza. Stephan Weil, il presidente socialdemocratico del land, ha detto che intende discutere con la massima attenzione il problema e che la chiusura delle fabbriche va esclusa.

La politica, ovviamente, è preoccupata per le conseguenze sociali (ed elettorali) dei licenziamenti, visto che che dei 650mila dipendenti del gruppo nel mondo trecentomila sono in Germania. Ma, come fa notare il quotidiano bavarese Süddeutsche Zeitung, qualunque soluzione proposta – incentivi per l’acquisto di auto elettriche, garanzie sui posti di lavoro, dazi – non avrà senso se non sarà affrontato il vero problema all’origine della crisi: la perdita di competitività di un grande gruppo, dovuta soprattutto al fatto che la concorrenza cinese e quella statunitense – in particolare nel mercato dell’auto elettrica, ma non solo in quello – hanno fatto passi da gigante in termini di innovazione e produttività.