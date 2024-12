La Norvegia vuole isolare la sua rete elettrica dal resto dell’Europa perché pensa che i collegamenti con i sistemi di altri stati del continente siano la causa dei recenti rialzi dei prezzi dell’elettricità nel paese. In particolare, spiega il Financial Times , i due partiti al governo a Oslo, il Partito laburista e il Partito di centro, vogliono eliminare la connessione con la Danimarca nel 2026, quando scadrà il contratto. I centristi, inoltre, hanno messo in discussione anche i collegamenti con il Regno Unito e la Germania.

Il problema principale è che la Norvegia produce elettricità abbondante e a basso costo nel nord del paese, che non è densamente abitato a differenza del sud, dove invece ci sono i centri più popolosi e le principali attività economiche; anche a causa di linee di trasmissione interne poco efficienti, una parte del fabbisogno – il 10 per cento circa – è soddisfatta con l’elettricità prodotta grazie all’energia eolica e a quella solare in Danimarca, Germania e Regno Unito; fino a quando c’è vento e sole non ci sono particolari problemi, ma nei giorni di poco vento in Germania e nel mare del Nord la riduzione dell’elettricità prodotta con le rinnovabili provoca forti rialzi dei prezzi, perché l’offerta viene compensata ricorrendo alle vecchie centrali a gas; i prezzi salgono e l’effetto si trasmette in Norvegia.

È per questo che all’inizio di dicembre nel sud del paese scandinavo il costo dell’elettricità ha raggiunto le 13,1 corone (1,1 euro) per kilowattora, il livello più alto dal 2009 e quasi venti volte di più rispetto alla fine di novembre. Il ministro dell’energia, il laburista Terje Aasland, ha detto senza mezzi termini che “si tratta di una situazione disastrosa”.

Le dichiarazioni dei politici risentono del fatto che il paese è già in campagna elettorale, visto nel settembre del 2025 si voterà per il rinnovo del parlamento e che i sondaggi danno in calo la coalizione al governo e prevedono l’arrivo al potere di un esecutivo di centrodestra. Nel frattempo i paesi vicini sono diventati un comodo capro espiatorio per giustificare i rialzi nella bolletta della luce elettrica, magari senza accennare al fatto che negli ultimi anni i consumi norvegesi sono aumentati in modo esponenziale, per esempio perché ormai nel paese scandinavo – il primo caso al mondo – l’auto elettrica si è imposta definitivamente su quella con motore a combustione.

Molti norvegesi ritengono che Oslo dovrebbe mandare all’estero la sua abbondante elettricità ricavata dall’energia idroelettrica solo dopo aver assicurato prezzi bassi all’interno. Oggi, però, le forniture norvegesi permettono ai paesi dell’Unione europea (ne abbiamo parlato qui) di equilibrare i prezzi dell’energia in tutto il continente. Il paese scandinavo ha ormai un ruolo centrale nei piani energetici di Bruxelles, visto che è uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio e ha sostituito la Russia in molti paesi dell’Unione europea come principale fornitore di gas.