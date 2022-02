Generalmente non associamo gli Stati Uniti a una burocrazia lenta e macchinosa. Al contrario, tendiamo a pensare che in quel paese l’amministrazione pubblica abbia assorbito le innovazioni che arrivano dalla Silicon valley, e che i ritardi nella digitalizzazione degli enti governativi siano un problema soprattutto europeo. In realtà, ampi settori dell’amministrazione pubblica statunitense sono rimasti molto indietro. Tra questi c’è quello che si occupa dell’immigrazione e delle richieste di cittadinanza. Un articolo del Wall Street Journal pubblicato su Internazionale del 4 febbraio racconta le storie di alcune persone sospese in un surreale limbo burocratico.

“Quando ha presentato domanda per ottenere la cittadinanza statunitense, nel maggio 2020, Shawntel Went aveva messo in conto che ci sarebbero stati ritardi per via della pandemia. Ma i mesi passavano senza che la pratica si sbloccasse, mentre i suoi amici che avevano inoltrato la richiesta dopo di lei ricevevano risposte positive. Così Went ha cominciato a preoccuparsi. Finalmente, all’inizio del gennaio 2022 i Citizenship and immigration services (Uscis), l’agenzia statunitense che esamina le richieste di cittadinanza, le hanno comunicato quale era il problema: i documenti necessari per completare la sua pratica erano bloccati in uno dei depositi dei federal record center, gli archivi dei registri federali”.

Queste strutture, che compongono una gigantesca rete di spazi sotterranei nell’area metropolitana di Kansas City, in Missouri, sono rimaste chiuse a causa del covid-19 e difficilmente riapriranno in tempi brevi. Senza quei documenti – in cui è raccontata tutta la storia personale di Went dopo il suo arrivo negli Stati Uniti dalle Barbados, nel 2011 – le autorità non possono approvare la sua richiesta. Il governo ha spiegato a Went che una soluzione al momento non esiste. “Non vogliono aprire quell’ufficio e andare a prendere i documenti. Non ha nessun senso”, dice la donna esasperata.

“Went non è l’unica persona a trovarsi in questo limbo burocratico. Al momento più di 350mila richieste che hanno a che fare con l’immigrazione sono bloccate presso la National archives and records administration (Nara), l’agenzia che gestisce i magazzini dei registri federali di Kansas City. Il blocco delle richieste di cittadinanza è l’esempio più eclatante di un problema che affligge da tempo il sistema dell’immigrazione degli Stati Uniti: si basa tutto ancora sulla carta. I documenti, in totale circa ottanta milioni, occupano tanto spazio che gli Uscis hanno affidato parte dell’attività di archivio alla Nara. Quest’agenzia dovrebbe recuperare le pratiche delle persone che presentano richiesta di cittadinanza, ma a causa della pandemia ha dovuto chiudere gli archivi e occuparsi solo dei casi urgenti. Quindi i documenti necessari per approvare alcune richieste sono irraggiungibili”. Qui il resto dell’articolo.

Armi spuntate

In altri casi la lentezza burocratica è il frutto di una precisa scelta politica. Si seppelliscono i funzionari sotto montagne di documenti per impedirgli, di fatto, di fare il loro lavoro. È la situazione in cui si trovano i dipendenti governativi che si occupano del tracciamento delle armi da fuoco. Qualche anno fa Gq raccontò la storia assurda del National tracing center, l’unico archivio del paese, ospitato in un anonimo palazzo a Martinsburg, una cittadina della West Virginia.

Ogni volta che un poliziotto in un posto qualsiasi degli Stati Uniti vuole collegare un’arma usata in un crimine al suo proprietario, presenta una richiesta che finisce al National tracing center, dove gli impiegati cercano di risalire al compratore attraverso il numero di serie dell’arma. Per prima cosa contattano l’azienda produttrice o importatrice, che li conduce a un grossista o a un distributore, e da lì arrivano finalmente al negozio al dettaglio dove l’arma è stata comprata. Una volta ricevuta la richiesta, il commerciante ha ventiquattr’ore per rispondere e trasmettere i documenti dell’acquirente.

Ma può succedere che il venditore o il produttore nel frattempo abbiano chiuso i battenti. In quel caso tutta la loro documentazione sulle armi vendute si trova già negli archivi del National tracing center. Il problema – il dettaglio che dà un risvolto kafkiano a tutta la vicenda – è che gli impiegati dell’ufficio non possono trovare quello che cercano nel modo più semplice e veloce, cioè inserendo dei dati in un computer. Dal 1986 è in vigore una legge che impedisce al governo di creare un database sulle armi che sia “searchable”, cioè basato su un sistema informatico centralizzato che consenta di fare ricerche veloci. Gli impiegati scannerizzano i fogli di carta e poi, quando devono trovare un documento, sono costretti a guardare un’immagine alla volta, con un sistema simile a quello dei microfilm che un tempo si usavano negli archivi delle biblioteche.

Quella legge del 1986 è forse uno dei maggiori successi della National rifle association, la lobby delle armi, che durante la presidenza Reagan riuscì a far passare l’idea che la creazione di un database delle armi vendute fosse il primo passo verso la confisca delle armi e l’abolizione del secondo emendamento della costituzione (che sancisce il diritto a portare armi). Oggi gli Stati Uniti tengono traccia di tutto – ogni prodotto venduto, ogni spostamento – tranne che delle armi.

Per farsi un’idea di quanto possa essere colossale il lavoro dei funzionari del National tracing center – che non sono più di cinquanta – bisogna pensare che solo nel 2021 hanno ricevuto 540mila richieste di verifica dai dipartimenti di polizia di tutto il paese. Al momento l’archivio digitale contiene più di 800 milioni di pratiche. A settembre, quando un giornalista della Nbc ha visitato il centro, ha trovato ventimila scatoloni di documenti che dovevano ancora essere scannerizzati. Per paura che il peso degli scatoloni possa far collassare il pavimento, qualche anno fa si è deciso di spostarli in decine di container fuori dell’edificio.