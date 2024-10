Marjorie Taylor Greene, deputata del congresso eletta in Georgia, ha postato su X una mappa che mostra la sovrapposizione del percorso dell’uragano Helene con le aree del sud dove le persone tendono a votare per i repubblicani. A corredo ha commentato: “Sì, possono controllare il tempo”, sostenendo cioè che i democratici hanno scatenato questi eventi atmosferici per guadagnare consensi.

Le notizie false in questi giorni sono partite da tutte le varie espressioni della destra americana. L’imprenditore Elon Musk, che ormai ha platealmente messo se stesso e il suo social network X a servizio delle bugie trumpiane, ha scritto che la Fema (la protezione civile statunitense) stava attivamente bloccando le spedizioni di beni e servizi destinati alle persone colpite dai disastri. “È reale e spaventoso il modo in cui hanno preso il controllo per impedire alle persone di aiutare”. Il suo post è stato visualizzato più di 40 milioni di volte.

Ma resta Donald Trump il principale produttore e diffusore di notizie false: durante un comizio in Georgia ha detto che il governatore dello stato, il repubblicano Brian Kemp, non riusciva a contattare il presidente Joe Biden per parlare dei soccorsi (in realtà ci aveva parlato il giorno prima). Su Truth Social l’ex presidente ha sostenuto che i funzionari governativi della North Carolina, lo stato più colpito dall’uragano Helene, stavano “facendo di tutto per non aiutare le persone nelle aree repubblicane”. Poi ha accusato Kamala Harris, vicepresidente e candidata democratica, di aver speso i soldi della Fema per gli “immigrati illegali”, e ha sostenuto che gli americani che hanno perso le loro case a causa dell’uragano stavano ricevendo solo 750 dollari dalla protezione civile (in realtà quell’importo è solo un aiuto di emergenza per i beni essenziali; i sopravvissuti possono chiedere fino a 42.500 dollari in aiuti aggiuntivi).

Le notizie e le teorie false hanno causato danni enormi: i funzionari delle comunità colpite e della protezione civile hanno dovuto dedicare una parte importante del loro tempo a combattere la disinformazione, sottraendo energie agli sforzi necessari per cercare sopravvissuti, aiutare le famiglie colpite e stimare la quantità di danni; in alcuni casi sono stati aggrediti fisicamente e molestati online. Gli effetti della disinformazione si faranno sentire anche nel lungo periodo: se tante persone si convincono che le autorità non sono in grado o peggio non vogliono aiutarle, in futuro saranno sempre più scettiche e meno disposte a chiedere aiuto.

Come sappiamo ormai da qualche anno, la disinformazione non rimane mai confinata a un unico evento o a un solo ambito. Chi diffonde notizie false tende a “unire i puntini”, cioè a elaborare megateorie del complotto in cui collegare vari eventi che in realtà non hanno niente a che fare l’uno con l’altro, per creare una visione globale che promette di semplificare il caos informativo e che in realtà fa esattamente il contrario.

Nessun evento più di un’elezione presidenziale si presta a questo scopo, soprattutto se il risultato si preannuncia incerto (come nel 2020, anche stavolta potrebbero volerci giorni prima di conoscere il risultato) e il voto avviene in un contesto in cui notizie e comunicazioni arriveranno in modo frammentato e provvisorio da varie zone del paese e coinvolgeranno autorità a vari livelli. Nel 2020 i collaboratori e i sostenitori di Trump dissero che in alcuni seggi gli scrutatori avevano tirato fuori valigie piene di voti non validi, che in un altro l’esplosione di una tubatura aveva permesso di alterare il risultato a favore di Biden, che in molte zone del paese le macchine per il voto elettronico erano state manomesse, che tanti elettori avevano votato due volte e risultavano migliaia di voti di persone morte. Stavolta la disinformazione potrebbe fare più danni, perché alcune dinamiche tecnologiche sono cambiate e perché l’ecosistema mediatico trumpiano si è ulteriormente ingrandito, soprattutto grazie a Musk.