Il secondo livello, quello “dell’opposizione”, sta già cominciando a delinearsi in queste settimane che precedono l’insediamento di Trump, e qualche previsione possiamo farla guardando come si sono mossi i leader democratici durante il suo primo mandato. Oggi come allora i repubblicani controllano sia la camera dei rappresentanti sia il senato, quindi non c’è molto che i democratici nel congresso possano fare per ostacolare i progetti dei repubblicani e dell’amministrazione Trump, se non tendendo qualche trappola alla camera (dove il partito del presidente ha una maggioranza risicata) o facendo ostruzionismo in senato.

L’opposizione a Trump quindi si organizzerà soprattutto lontano da Washington, e sarà guidata da quegli stati che pensano di avere di più da perdere, a cominciare dalla California. Gavin Newsom, il governatore dello stato, si è precipitato da Biden pochi giorni dopo le elezioni per chiedergli di proteggere preventivamente la sua agenda politica dai probabili attacchi di Trump.

La California e il nuovo presidente sono in rotta di collisione su tante questioni, la prima tra tutte riguarda le leggi per contrastare la crisi climatica e per proteggere l’ambiente. In questi anni Newsom è stato uno dei governatori più impegnati su questo fronte, e ora ha ottimi motivi per temere ritorsioni. Il 13 settembre, durante la campagna elettorale, Trump aveva detto che una volta alla Casa Bianca potrebbe decidere di bloccare i fondi federali destinati alla California per i disastri naturali, per esempio quelli per spegnere gli incendi, se il governatore non accetterà di dare più acqua agli agricoltori dello stato, una questione che da tempo divide gli ambientalisti e i proprietari terrieri della California. Newsom si sta anche preparando alla possibilità che l’amministrazione Trump elimini gli incentivi voluti da Biden per favorire l’acquisto di auto elettriche.

Newsom non è l’unico governatore democratico che si sta dando da fare. J.B. Pritzker (Illinois) e Jared Polis (Colorado) hanno creato una coalizione, chiamata Governatori per la salvaguardia della democrazia, che dovrebbe fronteggiare i “pericoli dell’autoritarismo e dell’indebolimento delle istituzioni democratiche”. Non è chiaro che cosa farà concretamente l’organizzazione, come sarà finanziata e quanti altri governatori democratici decideranno di entrarci (alcuni non pensano che sia una buona idea mettersi subito sul piede di guerra e credono che si debba almeno provare a collaborare con l’amministrazione Trump). Non c’è dubbio comunque che Pritzker e Polis, come Newsom, cercano di costruire una piattaforma per farsi rappresentanti di una fetta del mondo democratico e per farsi conoscere a livello nazionale. Questo è uno degli elementi da osservare nei prossimi mesi: come verrà riempito il vuoto di leadership causato dall’uscita di scena di Biden e dalla fine delle ambizioni presidenziali di Harris.