Lo shutdown si è concluso con un accordo che ha premiato la strategia di Trump – fare più danni possibili aspettando che siano gli avversari a cedere per primi – e ha aggravato la spaccatura tra i democratici: c’è chi pensa che sia stata una disfatta strategica e morale, e chi invece è convinto che alla lunga sarà il presidente a rimetterci. Di questo ho parlato nella puntata di venerdì del podcast il Mondo. Qui vorrei provare a dare un po’ di contesto sul tema della sanità, al centro dello scontro tra i due partiti.

La maggior parte degli statunitensi ottiene la copertura sanitaria attraverso il proprio datore di lavoro: l’azienda acquista una polizza per i dipendenti e ne paga una parte significativa del costo, mentre il resto viene trattenuto dalla busta paga; i lavoratori possono scegliere tra diversi piani e spesso la copertura è estesa anche ai familiari.

Poi ci sono i tanti americani, circa 24 milioni, che stipulano un’assicurazione nell’ambito dell’Obamacare, il programma pubblico creato da Barack Obama ed entrato in vigore nel 2011. In questo caso il governo si fa carico di una parte del premio attraverso dei sussidi che vanno direttamente alla compagnia assicurativa, che può così offrire premi più bassi agli utenti; più il reddito è basso, più il sussidio è generoso.