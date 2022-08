È così che Khalid si è convinto ad agire e ha detto al suo team in Afghanistan di prendere i 42 mila dollari di utili messi da parte e usarli per aiutare le persone in difficoltà. Il gruppo Aseel ha cominciato a creare pacchi alimentari di emergenza con riso, farina, olio, tè e lenticchie, per far fronte a una crisi alimentare che secondo l’Onu potrebbe colpire 22 milioni di persone. Poi ha cominciato a vendere legna per l’inverno, kit di pronto soccorso, pannolini, tende, latte artificiale, sciarpe e coperte, tutto a prezzo di costo.

Khalid è afgano, ha trent’anni, è cresciuto nei campi profughi del Pakistan e nel 2009 ha deciso di tornare a Kabul. Pensava che valesse la pena mettere a rischio la sua azienda per offrire un po’ di aiuto al popolo afgano. Ricorda una conversazione avuta all’epoca con il responsabile tecnico di Aseel a Kabul, Mohammad Nasir, anche lui cresciuto nei campi profughi in Pakistan durante la guerra civile e il dominio dei taliban degli anni novanta.

Cambio di rotta Inizialmente altri imprenditori avevano messo in guardia la startup sconsigliando un cambio di strategia aziendale, ma il team di Aseel, costituito da giovani afgani, sentiva di dover fare qualcosa per aiutare i propri concittadini in un momento di bisogno. “Mi dicevano che cambiare il modello aziendale sulla base di una situazione così urgente avrebbe ucciso l’impresa, ma io pensavo solo al mio paese che stava collassando”, racconta Nasrat Khalid, il fondatore.

Tra i primi a partire da Kabul c’è stato il team di Aseel, un applicazione per cellulare originariamente progettata per vendere artigianato afgano sul mercato internazionale. Nell’ultimo anno il team ha trasformato l’app in una piattaforma di distribuzione di aiuti e raccolta fondi in risposta alle sanzioni , alle restrizioni bancarie e al taglio degli aiuti imposti all’Afghanistan dopo il ritorno al potere dei taliban lo scorso agosto.

Avendo già rapporti con oltre 400 venditori, lo staff di Aseel è riuscito a procurarsi molto rapidamente gran parte dei materiali. Il tutto poteva essere comprato direttamente sull’app da chiunque avesse a disposizione uno smartphone in qualsiasi parte del mondo. Dato che la startup è basata sui consumatori e non dipende da finanziamenti esteri, non si è dovuta preoccupare di tagli ai fondi. L’azienda ha dovuto solo fare in modo che i clienti potessero ancora usare l’app per fare acquisti. Così, invece di vendere vetro artigianale di Herat o tappeti di Faryab, ha creato diversi pacchetti di aiuti che si potevano acquistare con le carte di credito da qualunque parte del mondo. Pacchi che poi sarebbero stati distribuiti uno ad uno alle famiglie bisognose in Afghanistan.

Quasi un anno dopo, grazie a questo cambiamento e al coinvolgimento diretto delle comunità del luogo, il team ha risposto rapidamente al terremoto. Al mattino presto del 22 giugno lo staff di Aseel era già in strada, diretto verso il distretto di Gaiyan, nella provincia di Paktika, l’epicentro del sisma. A differenza di molte altre grandi organizzazioni internazionali, Aseel aveva già contatti nella provincia e nei distretti più colpiti.

“Siamo molto vicini alla comunità afgana”, dice Khalid, al telefono dagli Stati Uniti, dove vive da quattro anni. Al momento i 42 dipendenti dell’azienda sono tutti giovani afgani, e la maggior parte di loro vive in Afghanistan.

“Sapere locale”

I ragazzi del team di Aseel hanno subito reagito al terremoto: si sono messi in macchina e hanno guidato per nove ore fino ai distretti colpiti. Questo è un esempio di come Khalid vorrebbe che in futuro venisse gestita tutta la distribuzione degli aiuti in Afghanistan. “La distribuzione di denaro basata sul trasporto aereo, con veicoli e camion antiproiettile non è la strada da seguire”. A differenza delle operazioni su larga scala che richiedono scorte di sicurezza, lunghi procedimenti burocratici e il trasporto di personale specializzato da paesi esteri, Aseel si basa interamente sul “sapere locale” per le proprie operazioni, spiega Khalid.

L’azienda si è rivolta a 180 giovani volontari afgani in 25 province, che hanno preso il nome di atalan, eroi in lingua pashto. Gli atalan vanno in diverse comunità per condurre rilevazioni e valutazioni a più fasi per identificare le persone più vulnerabili. Ogni atalan viene remunerato con una scheda telefonica, con la quale può inserire i dati sull’app, e con 300 afghani (3 dollari) per ogni consegna.

Per descrivere il modello degli atalan, Khalid tira in ballo la Silicon Valley, affermando che ogni atalan è come un autista di Uber a cui viene affidato un lavoro nella propria zona. “La persona va a fare la rilevazione iniziale per vedere quante persone ci sono in una casa, quanti di loro hanno un reddito, la condizione della loro abitazione, e così via. Poi un’altra persona andrà a fare un secondo controllo per verificare i riscontri iniziali”.

Questo modello si è rivelato molto efficace nel rispondere al terremoto. “Siamo riusciti a saltare gli intermediari”, afferma Ihsan Hasaand, responsabile della distribuzione. Hasaand ha guidato un team di dieci persone a Paktika. Essere un team interamente afgano, che include anche alcuni abitanti delle aree colpite, è stato molto vantaggioso. Le autorità dei taliban sono state disponibili nei confronti del team di Aseel che individuava le famiglie più vulnerabili, cioè quelle che avevano perso molti cari nel terremoto.