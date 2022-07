Dalla fine di febbraio in Russia ci sono stati almeno 23 attacchi agli uffici di registrazione e arruolamento militare (almeno quelli riportati dai mezzi d’informazione e su Telegram), venti dei quali incendiari, mentre l’anno scorso non si erano mai verificati episodi simili. Nelle azioni sono state usate principalmente bombe molotov e le istruzioni su come preparare gli ordigni sono state diffuse sui social network.

Questi attacchi non rientravano in una campagna coordinata, ma sono stati opera di gruppi diversi: dagli anarchici di sinistra agli attivisti filoucraini ai gruppi di estrema destra. Anzi, a volte si è trattato semplicemente di azioni di singoli, non associati ad alcun movimento. Ilja Farber, per esempio, un artista di 48 anni ed ex insegnante, è stato arrestato in Udmurtia (una repubblica nel settore centro occidentale della Russia) alla fine di maggio per aver dato fuoco a due edifici dell’ufficio di registrazione e arruolamento militare. “Volevo scoprire di cosa ero capace”, ha detto durante l’interrogatorio.

È stato abbastanza difficile per le autorità censurare la notizia degli attentati, dato che sono stati gli stessi militanti a pubblicare immagini e video sui social network. Il video dell’incendio dell’ufficio di reclutamento militare a Nižnevartovske quello dell‘ufficio di registrazione e arruolamento militare a Lukhovitsy, vicino a Mosca, dell‘ufficio militare di registrazione e arruolamento a Perm, hanno fatto il giro della rete. Ma se per le autorità è impossibile nascondere gli attacchi incendiari, altre azioni di guerriglia – che sono state chiamate “guerra ferroviaria” – possono facilmente essere spacciate per problemi tecnici. Le autorità russe stanno cercando di coprire i sabotaggi, ma dall’inizio della guerra gli incidenti a treni e stazioni sono aumentati sensibilmente..

La guerra ferroviaria

Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, le notizie dei sabotaggi ferroviari hanno cominciato ad apparire quasi ogni giorno. Sulla base dei resoconti dei mezzi d’informazione, tra il marzo e il giugno del 2022 in Russia sono deragliati 63 treni merci: quasi una volta e mezzo in più rispetto allo stesso periodo del 2021. La geografia dei deragliamenti dei vagoni si è spostata verso ovest e alcuni dei treni hanno avuto degli incidenti in prossimità delle unità militari. Secondo le ferrovie russe e le autorità incaricate di indagare, la maggior parte degli incidenti sarebbe dovuta alle cattive condizioni dei binari.