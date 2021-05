Non si prospetta un’estate tranquilla per i 55.817 lavoratori coinvolti nei 99 tavoli di crisi aperti al ministero dello sviluppo economico. Sono quelli che più di tutti rischiano di ritrovarsi disoccupati dopo che il governo ha deciso di non prorogare il blocco dei licenziamenti. La misura, presa un anno fa dal governo Conte per evitare che la pandemia di covid-19 provocasse una crisi sociale, a marzo 2021 era stata prolungata al al 30 giugno dal nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Nella prima versione del decreto Sostegni bis il blocco arrivava al 28 agosto. Il presidente degli industriali Carlo Bonomi in un’intervista al Messaggero ha parlato di “intese tradite”, mentre il Sole24ore ha titolato “L’inganno di Orlando sui licenziamenti”, accusando il ministro del lavoro di aver violato accordi già presi per cancellare il divieto di licenziare. Dopo le proteste, la norma è scomparsa. Nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è rimasta solo la parte che prevede la possibilità di far ricorso alla cassa integrazione senza pagare l’aliquota addizionale per le imprese che decidano di non licenziare.

La cancellazione della proroga ha indisposto i sindacati, che hanno accusato il governo di aver ceduto alle pressioni degli industriali. In una nota congiunta, i segretari di Cgil, Cisl e Uil hanno definito “inaccettabile e socialmente pericolosa la posizione della Confindustria”, sostenendo che “non possiamo assolutamente permetterci il rischio della perdita di ulteriori centinaia di migliaia di posti di lavoro”. Di fronte alle critiche, Draghi ha difeso la fine del blocco dei licenziamenti, sostenendo che “l’intervento che abbiamo previsto è in linea con tutti gli altri paesi europei e garantisce la cassa integrazione gratuita in cambio dell’impegno di non licenziare”.

In Europa, solo Grecia e Spagna (e il Lussemburgo da aprile a giugno del 2020) hanno stabilito un divieto simile a quello italiano, anche se meno esteso. Atene ha proibito i licenziamenti nelle aziende che hanno dovuto sospendere le attività durante il lockdown , mentre Madrid ha stabilito che non si può mandare a casa nessuno nei sei mesi dopo la fine della cassa integrazione per covid. La Francia ha aumentato i controlli sui licenziamenti per evitare abusi. In molti altri paesi europei si è deciso di gestire l’emergenza attraverso gli ammortizzatori sociali e gli aiuti alle imprese.

I licenziamenti durante il lockdown

Nessuno sa cosa potrebbe accadere in Italia dal primo luglio 2021. Il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri ha paventato “uno tsunami di licenziamenti”, fino a due milioni di posti di lavoro in fumo. Altre fonti sindacali fanno però sapere in via informale che fare previsioni in questo momento è quanto meno azzardato. L’impatto della fine del blocco in realtà potrebbe essere sì pesante, ma più contenuto almeno in alcuni settori, poiché il fatturato dell’industria italiana sarebbe già tornato ai livelli pre-pandemia.

L’ultima nota dell’Istat, pubblicata l’11 maggio 2021, fa registrare a marzo 2021 un più 37,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il manifatturiero in particolare ha retto al punto tale che la banca d’investimento Goldman Sachs, in un report pubblicato a marzo 2021, l’ha indicato come base da cui ripartire per una “ripresa solida”. Inoltre, ragiona più di un esperto, le aziende che avevano necessità di alleggerire il costo del lavoro hanno già adottato altre misure durante la pandemia, come non rinnovare i contratti a termine ed evitare di sostituire chi è andato in pensione.

Multinazionali come la Yokohama a Ortona e la Henkel o la Teva in Lombardia hanno deciso di chiudere stabilimenti e licenziare gli operai in pieno lockdown, senza passare neppure per la cassa integrazione. L’Eurostat ha stimato un calo dello 0,9 per cento del tasso di occupazione durante la pandemia, mentre l’Istat ha calcolato in 945mila i posti persi tra febbraio 2020 e febbraio 2021.