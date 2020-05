Quando sono rientrati al lavoro dopo un mese e mezzo di lockdown, il 27 aprile, Gennaro Fardella e Maria Rosaria Sagliocco si sono sentiti come dei “condannati a morte”. L’11 aprile Gilles Morel, vicepresidente della multinazionale statunitense Whirlpool, aveva detto che “l’impianto di Napoli, nonostante gli investimenti, non era sostenibile prima del covid”, aggiungendo che “la pandemia ha aggravato la situazione”, e che per questo la fabbrica di lavatrici avrebbe fermato la produzione alla fine di ottobre. La notizia li ha gettati nello sconforto.

Dopo un anno di scioperi e presidi per impedire che i macchinari fossero smontati e portati via dallo stabilimento di via Argine – costruito dalla Ignis nel 1957, passato alla Philips nel 1972 e finito alla Whirlpool all’inizio degli anni novanta – avevano interpretato come un segnale positivo il fatto che la produzione fosse continuata anche durante il blocco delle attività imposto dal governo Conte il 9 marzo. La fabbrica era rimasta aperta fino al 19 marzo, perché allora la proprietà la considerava “strategica”. Poi era stata costretta a chiudere, come molte altre aziende, e gli operai erano stati messi in cassa integrazione. Meno di un mese dopo l’azienda avrebbe voluto riportarli al lavoro, ma non è stato possibile perché mancavano le condizioni per garantire la sicurezza.

Le dichiarazioni di Morel non sono state un fulmine a ciel sereno. È da un anno che la Whirlpool cerca di lasciare lo stabilimento di Napoli, un piccolo gioiello con standard tecnologici e produttivi molto alti. L’intenzione è quella di spostare la produzione in Polonia e in Cina, dopo aver già ridimensionato il polo casertano di Carinaro, trasformandolo in un deposito di pezzi di ricambio. Il 16 gennaio, durante una riunione al ministero dello sviluppo economico, l’amministratore delegato per l’Italia Luigi La Morgia ha sostenuto che l’impianto di Napoli perde venti milioni di euro all’anno e dunque non è più sostenibile. Chi era presente ricorda una frase del ministro Stefano Patuanelli (Movimento 5 stelle), che ha fatto storcere la bocca ai rappresentanti dei lavoratori: “Non ho strumenti per fermare una multinazionale”.

In una buca delle lettere

In realtà, dicono i sindacati, uno strumento per costringere la Whirlpool a non delocalizzare ci sarebbe. È il piano industriale 2019-2021, firmato il 25 ottobre 2018 dall’allora ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio insieme ai rappresentanti dell’azienda, dei sindacati e delle regioni che ospitano gli stabilimenti. L’accordo concederebbe alla Whirlpool ammortizzatori sociali e incentivi economici, in cambio di un investimento di 17 milioni di euro per creare a Napoli un polo per la produzione di lavatrici di alta gamma. L’intesa però è stata rimessa in discussione dai proprietari dopo appena sei mesi, senza nessuna obiezione da parte del ministero. Il 31 maggio 2019 hanno detto ai sindacati che la fabbrica sarebbe stata chiusa di lì a qualche mese. “Ci mostrarono un grafico con tutti gli stabilimenti europei, solo quello napoletano era barrato con una X rossa”, ricorda Vincenzo Accurso, rappresentante della Uilm.