Per rilanciarla, il governo ha coinvolto la direzione nazionale delle opere municipali e il ministero dei lavori pubblici (alcuni giornali, come La Prensa Gráfica, segnalano che nei cantieri sono impiegati detenuti che indossano magliette della Constructora El Salvador, un’azienda privata creata con fondi pubblici di cui non si sa quasi nulla). Da allora il sito ufficiale del piano riporta “l’apertura di due nuove strutture al giorno, anche nei fine settimana”.

La Jorge Lardé fa parte di un “primo pacchetto” di ristrutturazioni (una settantina), finanziato con 61 milioni di dollari e destinato a undicimila studenti in sei province del paese centroamericano. In un video trasmesso a reti unificate, Bukele rivendica davanti ad alunni, genitori e insegnanti i successi del suo governo e aggiunge che sono in corso interventi su altri 254 centri scolastici.

Non è l’unica cosa che Bukele, leader autoritario al potere dal 2019, ha voluto fare per la scuola salvadoregna: il 14 agosto ha nominato ministra dell’istruzione una capitana dell’esercito. Karla Edith Trigueros ha giurato in uniforme e appena due giorni dopo ha imposto nuove regole per gli alunni: avere vestiti o divise impeccabili, portare gonne sotto il ginocchio, tenere i capelli in ordine, entrare in aula in silenzio salutando i maestri, intonare l’inno. Queste direttive hanno riempito i negozi dei barbieri di bambini e ragazzi, mentre ai cancelli i dirigenti scolastici controllano abbigliamento e modi: bisogna sempre dire “grazie” e “per favore”. Com’era prevedibile, i meme si sono scatenati.

Un preside di Chalchuapa, nel dipartimento di Santa Ana, racconta al sito nicaraguense Divergentes come sono cambiate le sue giornate dal 18 agosto, quando sono state introdotte le nuove norme. E si chiede: “Come possiamo pretendere vestiti e scarpe pulite in una zona rurale, dove il fango è ovunque nella stagione delle piogge. Dovremmo impedire agli studenti di entrare in classe per questo?”. La ministra ha stabilito che i dirigenti che non fanno rispettare le regole saranno sanzionati.

“Quello che il governo presenta come disciplina è interpretato da altri come una politica della paura, che impone obbedienza e normalizza l’autoritarismo”, scrive Divergentes. Secondo l’ong salvadoregna Cristosal (che opera in esilio), è “un ritorno alle pagine più buie della regione, mascherato da innovazione”.