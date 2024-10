In passato i cosiddetti decreti sicurezza hanno riguardato le politiche migratorie e in generale hanno preso di mira gli stranieri. Quelli del 2018 e del 2019 – che sono diventati le leggi bandiera del governo gialloverde, e in particolare dell’allora ministro dell’interno Matteo Salvini, oggi vicepremier – erano volti a smantellare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e a penalizzare l’operato delle organizzazioni non governative, in particolare quelle che facevano soccorsi in mare. Invece l’ultimo disegno di legge (ddl) voluto dal governo di Giorgia Meloni e approvato il 18 settembre dalla camera dei deputati va a toccare in maniera generalizzata il diritto di protestare a diversi livelli. Ma se guardiamo alla norma con maggiore attenzione ci accorgeremo che sono sempre gli stranieri a pagare il prezzo più alto e a essere ulteriormente criminalizzati.

La misura (ddl 1660, ora all’esame del senato) introduce una trentina di modifiche al codice penale formulando venti nuovi reati, estendendo sanzioni e aggravanti, e in alcuni casi ampliando le pene previste per reati già esistenti: prevede che i blocchi stradali diventino reati con pene fino a due anni di reclusione, criminalizza le proteste pacifiche, con l’aggravante per chi si oppone alla costruzione di grandi opere pubbliche, e prevede pene fino a vent’anni per chi protesta nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e nelle carceri.

Il giurista Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, ha definito il disegno di legge sicurezza “il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana”. E anche se in molti punti probabilmente la norma sarà bocciata dalla corte costituzionale (come d’altro canto è avvenuto in passato per gli altri decreti sicurezza), perché è in evidente contrasto con gli articoli 3, 13 e 27 della costituzione, è abbastanza chiaro che nel frattempo determinate fasce sociali saranno criminalizzate e notevolmente marginalizzate: per esempio gli immigrati irregolari, i mendicanti, i senzatetto, i rom, quelli che vivono in occupazioni abitative (che spesso sono stranieri), i detenuti (anche in questo caso spesso stranieri), gli attivisti e le organizzazioni che manifestano dissenso, anche in maniera pacifica.