Mentre l’offensiva militare israeliana in Libano s’intensifica, costringendo più di un milione di persone ad abbandonare le loro case, i rifugiati siriani che si erano trasferiti in Libano negli ultimi anni per mettersi in salvo dalla guerra civile, sono stati tra le comunità più colpite, tanto che migliaia di loro hanno deciso di tornare in Siria, nonostante i pericoli. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), dal 23 settembre più di duecentomila persone hanno attraversato il confine tra Libano e Siria.

“Il 70 per cento sono siriani che stanno tornando nel loro paese di origine per sottrarsi ai combattimenti”, ci racconta da Beirut Dalal Harb, portavoce dell’Unhcr in Libano. Ma per molti dei circa 1,5 milioni di rifugiati siriani in Libano, fuggiti dalla guerra scoppiata nel 2011, ma anche da anni di persecuzione politica e dal servizio militare obbligatorio, tornare a casa non è una scelta sicura, come denunciano le organizzazioni che si occupano della difesa dei diritti umani. “Le persone che stanno andando in Siria stanno tornando in un paese ancora in crisi in cui rischiano molto”, continua Harb.

Inoltre i valichi di frontiera tra Siria e Libano sono stati ripetutamente bombardati negli ultimi giorni. Secondo alcune organizzazioni, in Siria quelli che tornano rischiano di essere incarcerati o perseguitati dal regime di Bashar al Assad. Nove rifugiati su dieci in Libano vivono in condizioni di estrema povertà e dipendono dagli aiuti umanitari. Per anni, hanno dovuto affrontare una crescente xenofobia da parte dei libanesi in un contesto di una profonda crisi economica nel paese che ospita il maggior numero di rifugiati pro capite al mondo.