Due bambini di due e quattro anni originari del Ghana sono morti stremati dalla fame e dalla sete, dopo essere rimasti per due giorni alla deriva nel mar Mediterraneo. Erano a bordo di un gommone con altre 63 persone, tutte partite dal porto libico di Zawiya il 7 maggio e soccorse la notte di sabato 10 maggio da un’imbarcazione umanitaria, a circa 60 miglia da Lampedusa, in acque internazionali. “Le salme di due bambini e quella di un uomo adulto sono arrivate a Lampedusa l’11 maggio”, conferma la Croce rossa in un comunicato.

Per sei sopravvissuti, tutti di origine subsahariana, sono stati necessari i controlli sanitari all’ambulatorio dell’isola, prima dell’ingresso nell’hotspot di Contrada Imbriacola. “È sempre difficile, davanti a notizie come queste, trovare parole adeguate. Tre vite sono state spezzate in un viaggio che avrebbe dovuto dare loro la speranza di un futuro migliore, lontano da pericoli e difficoltà”, ha commentato Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana, che gestisce il centro di Contrada Imbriacola, dove attualmente sono presenti 305 ospiti, in seguito a un trasferimento di 166 persone a Porto Empedocle.