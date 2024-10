Come tante spedizioni del passato, anche questo viaggio a Tombouctou è cominciato come un sogno impossibile, un sogno concepito a tarda notte dai poeti Chenjerai Hove, dello Zimbabwe, e da Breyten Breytenbach, sudafricano. Hanno immaginato dei poeti in marcia lungo l’antica strada per Tombouctou. Come innumerevoli carovane di cammelli prima di loro, i poeti avrebbero vagabondato, si sarebbero fermati negli antichi luoghi di sosta per avere acqua e alloggio e avrebbero recitato le loro poesie insieme ai griot, i cantastorie locali.

Dopo anni passati a fare progetti su progetti, il giorno della Carovana della poesia si è finalmente materializzato. E come nelle spedizioni del passato, questo viaggio è stato afflitto dalla mancanza di soldi, dai cambiamenti all’ultimo minuto, da capi esigenti, malattie, lotte intestine. E puntellato da un entusiasmo totale, assoluto.

18 OTTOBRE 1999. Da Dakar arriva la richiesta di un certificato di vaccinazione. Vado a Città del Capo, nell’ambulatorio dell’Ufficio per i viaggi in Africa. Quando la dottoressa vede la parola Mali fa un fischio, apre vari cassetti e ammucchia sul tavolo gli antidoti: febbre gialla, meningite, epatite B, epatite A (ce ne sono due?), rabbia, difterite, gammaglobuline, tifo, tetano, poliomielite. Me ne vado con tre iniezioni in un braccio, due nell’altro, una nel didietro, una zanzariera, insettifughi, pasticche contro la diarrea e la malaria, antibiotici e storie d’orrore. Farfalline nere che preferiscono la gola e la pelle sottile intorno alle ossa del collo: non appena toccano la pelle si disintegrano lasciando grosse vesciche nere. Farfalline che depongono le uova nelle mutande e nei calzini lasciati ad asciugare accanto al lavandino. Uova da cui escono larve che penetrano nella pelle, e te ne accorgi soltanto quando la pelle comincia a squamarsi. Niente insalata, assolutamente niente insalata. Niente acqua. Niente acquisti dai locali, il cibo deve essere sempre “caldo bollente”. E naturalmente niente sesso, aggiunge la dottoressa con un brivido.

Ricordo che quasi tutti i libri trovati sulle bancarelle che parlavano di viaggi a Tombouctou finivano con queste parole: “Arrivò sulla costa occidentale dell’Africa intorno al maggio 1880 e di lui non si seppe più niente”. Lascio il Sudafrica col cuore tremante.

Eravamo nove poeti. Abbiamo viaggiato in pullman, in treno, in barca e, nel deserto, in jeep.

24 OTTOBRE 1999. Cominciamo il nostro viaggio a Gorée, l’isola degli schiavi: la porta da cui non c’è ritorno. Le parole si ritraggono nell’attraversare la porta, dice Thierno Seydo Sall, il poeta del Senegal. Noi raccogliamo le parole e le riportiamo di nuovo oltre la soglia. Ricordiamo quelli che videro andare il loro corpo in una direzione e la loro anima nell’altra, dice Were Were Liking del Camerun. Stiamo tornando per trovare l’equilibrio fra il corpo e la direzione del desiderio, perché quello è il punto dove si può cominciare a danzare.

Nella sua veste ondeggiante, il vecchio poeta del Mali Albecaye Ousmane Kounta ci ammonisce: il cantastorie è la doppia ombra della gente, è la parola e il viaggio della parola; noi siamo soltanto gli uccelli venuti da tutta l’Africa per vedere passare la parola, per mangiare la parola, per trasformare la spada in parola, la parola collettiva in viaggio per Tombouctou, città conquistata sette volte.

Ci vuole un po’ di tempo per lasciare Dakar. Interi quartieri sono stati allagati durante la stagione delle piogge, le capre sono rimaste a belare sul tetto delle case. Per andare al lavoro o al mercato la gente guada tranquillamente le strade. Il pullman dà un colpo di clacson. Sentiamo uno scricchiolio sotto le ruote. Un’anatra. “Le sacrifice!”, tuona ispirato il poeta senegalese, “ora gli dei ci proteggeranno”.

Were Were Liking è seduta davanti con il suo bastone imperiosamente piantato per terra. In cima al bastone una figura femminile scolpita nel legno, con seni duri e adirati e corna che bucano il tettino di plastica del pullman. Dentro è fresco, fuori fa un caldo soffocante. Quando ci fermiamo due poeti, il fotografo, il dottore, il tecnico del suono e il contabile si inginocchiano verso la Mecca.

Kaolack è la prima fermata. Dobbiamo salutare i poeti locali e chiedere simbolicamente la benedizione per il cammino che ci aspetta. La città ha un cantastorie donna. Nell’accecante calore di mezzogiorno getta indietro il suo corpo come una sciabola e le sue grida sovrastano i tamburi.