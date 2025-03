La Cina ha deciso di imporre dazi del 10 o del 15 per cento su una serie di prodotti agricoli e alimentari provenienti dagli Stati Uniti (tra gli altri pollo, maiale, grano, mais, soia, frutta e verdura e cotone). Lo stesso giorno la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha reso noto in un comunicato che aspetterà fino a domenica per annunciare quale sarà la risposta del suo governo alle misure annunciate da Washington. “È inconcepibile”, ha detto, “che non si pensi al danno che l’aumento dei prezzi dei beni prodotti nel nostro paese causerà sia ai cittadini sia alle aziende statunitensi, né al danno provocato dalla perdita di posti di lavoro che ci sarà in entrambi i paesi. Nessuno vince con questa decisione, che anzi si ripercuote contro i popoli che rappresentiamo”.

Il 4 marzo sono entrati in vigore i dazi imposti dall’amministrazione Trump sulle merci provenienti dal Canada e dal Messico e sono aumentati quelli già esistenti sui prodotti che arrivano dalla Cina. Il Canada ha risposto imponendo dazi del 25 per cento sulle merci provenienti dagli Stati Uniti: con effetto immediato su prodotti per un valore complessivo di 21 miliardi di dollari all’anno, mentre su altri 107 miliardi di dollari di prodotti entreranno in vigore il 25 marzo.

Per giustificare l’imposizione dei dazi, annunciata a febbraio ma poi rimandata a patto che il Messico rispettasse alcune condizioni, la Casa Bianca ha detto che il vicino del sud non aveva fatto abbastanza per combattere il traffico di droga, soprattutto di fentanyl – un potente oppioide sintetico – e per frenare l’arrivo di migranti alla frontiera. In particolare, secondo Trump “i cartelli della droga operano senza ostacoli, perché hanno una relazione inaccettabile con il governo” mentre le autorità messicane darebbero “rifugio” ai narcotrafficanti. Un’allenaza del genere, ha sottolineato la Casa Bianca, mette in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e “bisogna quindi sradicare l’influenza di questi pericolosi cartelli della droga”. Sheinbaum ha definito “diffamatorio, offensivo e senza nessuna base” il comunicato e ha annunciato delle contromisure che avrebbe comunicato nel dettaglio il 9 marzo.

La presidente messicana ha preso tempo, spiega il giornalista Daniel Pardo su Bbc mundo. Rimandare l’annuncio di qualche giorno è stato un modo per dare alle delegazioni di negoziatori il tempo di dialogare in cerca di concessioni e compromessi per evitare i dazi. Sul tavolo delle trattative Sheinbaum ha giocato varie carte: aver estradato negli Stati Uniti 29 persone detenute in Messico per narcotraffico e altri crimini, tra cui Rafael Caro Quintero, ex leader del cartello di Guadalajara che ha evitato l’estradizione per quarant’anni dopo aver ucciso nel 1985 Enrique “Kiki” Camarena, un agente della Drug enforcement administration (Dea, l’agenzia antidroga statunitense); aver ridotto il flusso di migranti irregolari al confine e aver sequestrato decine di tonnellate di fentanyl.

Evidentemente la strategia ha funzionato, perché ieri Trump ha annunciato la sospensione di un mese dei dazi su alcuni prodotti provenienti dal Messico e dal Canada, in particolare quelli che si commerciano in base alle regole del Trattato di libero scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada (Usmca), firmato dallo stesso leader repubblicano durante il suo primo mandato. In un post pubblicato sul social network Truth, Trump ha scritto: “Dopo aver parlato con la presidente Sheinbaum ho deciso che il Messico non dovrà pagare dazi su nessun prodotto che ricade nell’accordo Usmca. Quest’accordo è valido fino al 2 aprile. L’ho fatto per rispetto verso la presidente Sheinbaum. Stiamo lavorando duramente insieme al confine, per impedire l’ingresso di migranti irregolari negli Stati Uniti e per fermare il fentanyl. Grazie presidente Sheinbaum per il suo impegno e la sua collaborazione”.