Nel 2024 più di 300mila persone hanno attraversato a piedi la giungla, con un aumento preoccupante del numero di bambini: oltre trentamila solo nei primi quattro mesi dell’anno secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), di cui almeno duemila non accompagnati o separati dalle loro famiglie. Molti muoiono durante il cammino e molte donne partoriscono nel Darién.

Il Tapón del Darién (il tappo del Darién) è una fitta giungla che separa la Colombia e Panamá. Considerata praticamente invalicabile per secoli a causa della presenza di animali feroci, serpenti velenosi e pericoli naturali, negli ultimi anni è diventata una delle rotte più usate dai migranti per raggiungere gli Stati Uniti attraverso l’America Centrale e il Messico. Ma alle difficoltà di un tempo si sono aggiunte quelle legate alla presenza delle organizzazioni criminali e dei trafficanti di persone, che guadagnano dallo sfruttamento dei migranti.

Da qualche mese, dopo che Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca alla fine di gennaio, la situazione sta cambiando e nella regione arrivano soprattutto migranti che affrontano il viaggio inverso, dagli Stati Uniti attraverso il Messico fino a Panamá, passando per il Guatemala, l’Honduras, il Nicaragua e la Costa Rica. La maggior parte sono venezuelani che hanno deciso di rientrare nel loro paese perché la politica migratoria del presidente statunitense ha complicato ulteriormente una condizione già precaria.

Alcuni hanno aspettato per mesi in Messico di essere ricevuti dalle autorità migratorie, dopo aver chiesto un appuntamento tramite l’app Cbp One, ma alla fine hanno desistito. Altri erano già negli Stati Uniti quando le espulsioni ordinate da Trump, soprattutto di venezuelani accusati dall’amministrazione repubblicana di far parte del gruppo criminale Tren de Aragua, li hanno convinti che fosse più sicuro lasciare il paese per evitare di essere espulsi e trasferiti forzatamente nel megarcere in Salvador come centinaia di loro connazionali.

Luz Angela Rivera, che da tre anni viveva nello stato dello Utah, ha raccontato a Le Monde: “Stavamo aspettando i nostri documenti, ma con Trump la vita è diventata un inferno. Mio marito, che lavorava sedici ore al giorno in una fabbrica di mattoni, ha perso il lavoro. Avevamo paura di parlare spagnolo per strada. Abbiamo preferito andarcene prima di essere espulsi, e molte persone stanno per fare lo stesso”.