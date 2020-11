“Il Sudan si unisce all”accordo’ di pace”, scrive Al Baih su Twitter, riferendosi al fatto che Israele ha già firmato intese simili con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. “In realtà il Sudan voleva un accordo in cui si sottolineasse che accettava l’‘accordo’ di pace per garantire la sopravvivenza dei suoi 40 milioni di abitanti. Se fai patire la fame ai bambini di un uomo abbastanza a lungo, lo convincerai ad accettare qualunque cosa tu dica”.

Un commento amaro del vignettista sudanese Khalid al Baih riassume in poche parole la realtà del mondo ai tempi di Donald Trump, dove non si cerca neanche di fingere di rispettare il diritto internazionale. La firma, il 23 ottobre, di un accordo tra il Sudan e Israele per la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi è un esempio da manuale di come funzionano oggi i rapporti di forza globali.

Il Sudan sta seguendo un percorso fragile verso la democrazia. A qualche dalla prima ondata della primavera araba, nel 2019 i sudanesi sono scesi in piazza pacificamente per chiedere la fine della dittatura di Omar al Bashir, al potere da trent’anni. La repressione delle manifestazioni è stata feroce, ma il regime è caduto, grazie anche alla mobilitazione di donne come l’attivista Alaa Salah, che è diventata un’icona della rivoluzione (è la figura che viene calpestata nella vignetta di Al Baih). Il mese scorso è stata firmata ufficialmente la pace in Darfur, che ha chiuso una guerra terribile, conosciuta nel mondo grazie anche all’impegno di attori famosi come Georges Clooney. Oggi il paese sta affrontando un difficile periodo di transizione verso la democrazia, sotto la guida di un governo composto da militari e civili, e con le prime elezioni democratiche fissate per il 2022.

Economicamente il Sudan arranca. L’inflazione è alle stelle e a settembre ha superato il 212 per cento. Da mesi i sudanesi faticano a procurarsi pane, carburante e gas per uso domestico. Secondo il Programma alimentare mondiale (Pam), 9,1 milioni di sudanesi hanno bisogno di aiuti alimentari per sopravvivere.

Per più di cinquant’anni agli occhi degli israeliani, il Sudan è stato il paese dei “tre no”, ricorda il sito Times of Israel: no alla pace con Israele, no al riconoscimento di Israele, no ai negoziati con Israele. Questa linea era stata elaborata durante un vertice della Lega araba che si svolse proprio nella capitale sudanese Khartoum, poco dopo la fine della guerra dei sei giorni, nel 1967. Il Sudan ha partecipato con le sue truppe alla lotta contro Israele fin dal primo conflitto arabo-israeliano, nel 1948.

Via dalla lista del terrorismo

Secondo una fonte informata sui negoziati, svela il sito egiziano di inchieste Mada Masr, il primo ministro Abdallah Hamdok – il civile che guida le autorità di transizione di Khartoum – “si era inizialmente rifiutato di includere la normalizzazione dei rapporti con Israele nell’accordo, ma ha finito per accettare quando gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno promesso di aumentare la quantità di aiuti che sono disposti a erogare, fondi necessari a sostenere un’economia in difficoltà e a finanziare i piani di sviluppo di Hamdok”.

In parallelo alla firma dell’accordo di normalizzazione, il 19 ottobre gli Stati Uniti hanno annunciato che avrebbero cancellato il Sudan dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Dal 1993, visto il sostegno dato da Omar al Bashir all’organizzazione palestinese Hamas, il Sudan era stato incluso nella lista nera, condizione che gli impediva qualsiasi accordo con organizzazioni internazionali. Esserne uscito permetterà finalmente al Sudan di accedere agli aiuti, prendere contatti con il Fondo monetario internazionale e ottenere quella boccata d’ossigeno necessaria alla sua sopravvivenza.