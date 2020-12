L’articolo indica chiaramente che il potenziale vaccino, concepito secondo la tecnologia dei vettori virali, è efficace al 70 per cento. “L’articolo conferma quanto era stato annunciato, il che non è affatto sorprendente. I laboratori non si divertono a inventare dati”, ha reagito Jean-Daniel Lelièvre, responsabile del reparto d’immunologia clinica e malattie infettive dell’ospedale Henri-Mondor di Créteil. “Convalida la strategia del vettore virale ma non permette di risolvere la questione del dosaggio”.

Il laboratorio dovrebbe comunque seguire i volontari per un periodo di due anni, per garantire l’innocuità del vaccino a lungo termine

Sono stati rilevati altri due casi di effetti indesiderati gravi, tra cui uno nel gruppo di quanti hanno ricevuto un placebo. Altri sono stati registrati ma rimangono moderati: affaticamento, dolori muscolari, febbre leggera, e così via. Il laboratorio dovrebbe comunque seguire i volontari per un periodo di due anni, per garantire l’innocuità del vaccino a lungo termine.

È tuttavia sul campo dell’efficacia e del giusto dosaggio che si concentreranno ora tutte le attenzioni e gli eventuali studi supplementari. Questo perché, nella sperimentazione di fase tre avviata dalla AstraZeneca, un vaccino ne ha in realtà nascosto un altro. Il protocollo prevedeva due dosi di vaccino da iniettare a distanza di un mese l’una dall’altra. È quel che è stato fatto su oltre quattromila volontari brasiliani e quasi cinquemila britannici. Ma un piccolo gruppo di 2.700 volontari britannici ha ricevuto per errore mezza dose nel corso della prima iniezione.

Sorprendentemente, mentre le due dosi previste hanno mostrato un’efficacia del 62 per cento, la procedura “difettosa” si è dimostrata efficace al 90 per cento. L’unico problema è che “il campione rimane insufficiente per trarre conclusioni”, ha affermato la specialista in malattie infettive Odile Launay, che coordina il Centro d’indagini cliniche Cochin-Pasteur. Fatto peggiore, “non comprende alcuna persona di età superiore ai 55 anni”. È noto invece che l’età è il primo fattore di rischio. E quindi, cosa fare?

L’articolo, scritto dagli scienziati del laboratorio farmaceutico e dell’università di Oxford, descrive in dettaglio i risultati dei due gruppi e poi… li riunisce. Questo determina un tasso complessivo del 70 per cento. I revisori di The Lancet non hanno avuto nulla da obiettare, ma saranno ora le autorità sanitarie a dover prendere una decisione. Le agenzie sanitarie del Regno Unito (Mhra) e dell’Unione europea (Ema) sono già state contattate per richiedere un’autorizzazione “condizionata”. Ma cosa prenderanno in considerazione? E cosa consiglieranno? Secondo Andrew Pollard, direttore dell’Oxford vaccine group, che ha sviluppato il prodotto, le autorità di regolamentazione dovrebbero esaminare la procedura prevista inizialmente, e che prevede due dosi complete: “È così che avevano previsto di fare. Noi gli abbiamo fornito tutti i dati. Sta quindi a loro decidere”.

Servono studi complementari

Dati i limiti di questo regime miracoloso, sia in termini di campione testato sia della sua composizione, sembra effettivamente improbabile che il regime a mezza dose sia mantenuto. Tanto più che il 62 per cento ottenuto rimane superiore al 50 per cento richiesto dall’Organizzazione mondiale della sanità per approvare un trattamento come vaccino. Inoltre AstraZeneca ha due grandi vantaggi: il suo vaccino, che secondo le promesse costerà 2,50 euro a dose, è da sei a dieci volte più economico di quello dei suoi due concorrenti. Inoltre non richiede uno stoccaggio a temperature basse (20 gradi sotto zero) o molto basse (70 gradi sotto zero).

Il passaggio davanti alle autorità sanitarie non sarà però una formalità. “Anche nel gruppo principale c’è una grave carenza di anziani”, ha spiegato Jean-Daniel Lelièvre. “Meno del 10 per cento dei volontari britannici e meno dell’1 per cento dei brasiliani ha più di settant’anni. Tuttavia, le Ehpad (case di cura per anziani non autosufficienti), che saranno le prime a essere oggetto della vaccinazione in Francia, accolgono ospiti spesso molto più anziani. L’agenzia richiederà ulteriori studi? Oppure consiglierà il vaccino solo ai più giovani?”.