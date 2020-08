Un interrogatorio faccia a faccia, in una stanza isolata. È il classico metodo con cui gli investigatori hanno sempre strappato le confessioni ai sospettati. Il problema è che durante una pandemia stare a meno di due metri da un’estraneo per un periodo di tempo prolungato e in uno spazio ristretto e poco ventilato può essere molto rischioso.

È per questo che negli Stati Uniti i dipartimenti di polizia stanno cambiando il modo in cui svolgono gli interrogatori, come conferma un sondaggio condotto intervistando i capi della polizia e gli investigatori. I detective di Philadelphia, Miami e altre città del paese raccontano che sempre più spesso gli interrogatori dei sospettati, dei testimoni e delle vittime avvengono in strada, a una distanza di almeno due metri. A Clearwater, in Florida, di solito i colloqui si svolgono nel parcheggio fuori dalla stazione di polizia.

Anche quando gli agenti portano un sospettato all’interno delle centrali di polizia, di solito lo interrogano da un’altra stanza, via Zoom o via Skype, o almeno dall’altro capo di un lungo tavolo da riunione. Per molti poliziotti è frustrante non potersi più affidare alla vicinanza fisica per intimidire i sospettati e spingerli a raccontare la verità, né poter leggere le espressioni facciali per capire se stanno mentendo. Inoltre, secondo alcuni, l’obbligo d’indossare le mascherine durante gli interrogatori ostacola le tecniche non verbali per ottenere informazioni.

La giusta distanza

“Siamo animali sociali. Non siamo preparati per comunicare a distanza, soprattutto in situazioni così delicate”, sottolinea Chuck Wexler, direttore del Police executive research forum, un’organizzazione nazionale di cui fanno parte i funzionari delle forze dell’ordine. “È per questo che non ci limitiamo a inviare una lista di domande ai sospettati. Nessun investigatore lo farebbe mai”.

Ma in un periodo in cui l’omicidio di George Floyd ha spinto molti statunitensi a chiedere la fine di questi metodi basati sulla forza e la coercizione (soprattutto nei confronti degli afroamericani), gli esperti pensano che l’obbligo di mantenere il distanziamento sia un fatto positivo. In passato l’abuso fisico durante un interrogatorio era uno strumento legalmente accettabile. Nel dopoguerra si è affermata la tecnica Reid: il detective parte dalla presunzione di colpevolezza del sospettato e agisce con l’intento di metterlo all’angolo, sia fisicamente sia psicologicamente.

In questo momento, però, la necessità d’interrogare i sospettati all’aperto aumenta le possibilità che un passante osservi quello che i poliziotti dicono e fanno. In altre parole, cresce la sorveglianza delle azioni delle forze dell’ordine da parte dei civili. Inoltre i colloqui a distanza costringono i poliziotti a registrare tutto quello che succede, permettendo così a un giudice e a una giuria di stabilire se la confessione è stata ottenuta in modo corretto. Tra l’altro questo metodo consente agli investigatori migliori d’interrogare una persona anche se non hanno la possibilità di essere presenti fisicamente. Inoltre il fatto di ricorrere alle abilità comunicative rispetto a cose come il contatto visivo (che secondo diversi studi i poliziotti sono molto meno abili a valutare di quanto pensino), potrebbe migliorare le capacità dei detective.