Non siamo eterni, e per fortuna: la vita ha bisogno di ricambio e nuove generazioni. Oggi però viviamo molto a lungo. In Italia, l’aspettativa di vita è passata da poco più di quarant’anni a inizio Novecento agli oltre ottanta della fine del secolo. Ma il tema centrale non è tanto la durata quanto la qualità di questo tempo lungo che abbiamo guadagnato, che dovrebbe poter essere vissuto in salute, con dignità e partecipazione attiva nella collettività di cui facciamo parte. E qui ci vengono in aiuto la scienza, la ricerca ma anche le buone pratiche sociali. Perché, come scriveva Cicerone, “Non bisogna provvedere solo al corpo, ma molto di più alla mente e all’animo”. Come? Leggendo, per esempio. Tra le mani avete una raccolta di dieci articoli pubblicati su giornali e riviste internazionali che affrontano il tema della longevità da diverse prospettive. E lo fanno seguendo un filo rosso che si snoda attraverso dieci parole chiave.

Scopriamo così che siamo già molto avanti nella sperimentazione di vaccini innovativi che puntano a prevenire diversi tumori e malattie neurodegenerative, e perfino a contrastare l’invecchiamento cellulare. La ricerca si concentra anche sull’individuazione di marcatori genetici e fattori di predisposizione e rischio allo sviluppo delle patologie ma anche dei processi fisiologici dell’invecchiamento, per capire dove agire in forma preventiva e dove recuperare, quando è ancora possibile, capacità cognitive compromesse, come la memoria.