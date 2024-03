L’idea di un corridoio marittimo, sostenuta da Unione europea, Stati Uniti, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti, ha cominciato a circolare fin dallo scorso novembre, quando Israele ha proposto di usare una parte del porto di Larnaca per convogliare gli aiuti nella Striscia di Gaza. Secondo il sito d’informazione The New Humanitarian , le autorità israeliane starebbero pensando anche alla possibilità di comprare un porto a Cipro in cui ispezionare i carichi prima che raggiungano il territorio palestinese.

Il 15 marzo una nave noleggiata dall’organizzazione World central kitchen (Wck), del cuoco statunitense di origine spagnola José Andrés, in collaborazione con l’ong Open arms, è arrivata davanti alle coste della Striscia di Gaza. Era partita qualche giorno prima da Larnaca, città cipriota che si affaccia sul Mediterraneo proprio di fronte alla Striscia di Gaza, e trainava una chiatta con duecento tonnellate di generi alimentari. Ad aspettarla sulla spiaggia a sud della città di Gaza c’erano i soldati israeliani incaricati di supervisionare le manovre. La nave non ha attraccato, ha solo accostato e il materiale è stato scaricato su un molo costruito in tutta fretta nei giorni precedenti con materiali recuperati.

Aiuti paracadutati dal cielo, trainati via mare, centellinati attraverso i valichi di frontiera dopo essere stati ispezionati per giorni dai soldati israeliani e assaltati da gruppi di persone che si oppongono all’ingresso di qualunque sostegno alla popolazione della Striscia di Gaza. La questione della distribuzione degli aiuti umanitari nel territorio palestinese è al centro del dibattito internazionale e tutte queste iniziative possono sembrare un nobile tentativo per salvare i palestinesi sull’orlo della carestia. Ma la realtà è diversa.

Dato che Israele ha distrutto tutti i porti della Striscia, gli Stati Uniti hanno annunciato un piano per costruirne uno temporaneo per consegnare gli aiuti. Ma il Pentagono ha chiarito che ci vorranno due mesi e circa mille militari statunitensi per completare il progetto. Nel frattempo Washington e altri paesi continueranno a lanciare gli aiuti dal cielo, un metodo che diverse organizzazioni umanitarie hanno denunciato come inefficace. Se non pericoloso: all’inizio di marzo almeno cinque persone sono morte e dieci sono state ferite dopo essere state colpite da pacchi difettosi, lanciati sul campo profughi di Al Shati, a ovest della città di Gaza.

In una dichiarazione congiunta pubblicata il 13 marzo, venticinque organizzazioni non governative hanno chiesto ai governi di dare la priorità al cessate il fuoco e alla distribuzione degli aiuti via terra: “Gli stati non possono nascondersi dietro il lancio di aiuti e gli sforzi volti ad aprire un corridoio marittimo per creare l’illusione di fare abbastanza per sostenere le necessità di Gaza”.

L’articolo del New Humanitarian mette in evidenza altri limiti degli approcci alternativi. Innanzitutto, non è detto che le consegne dal mare potranno evitare i problemi già evidenti nella distribuzione via terra, dovuti in particolare al controllo capillare esercitato dalle autorità israeliane sul territorio. Anche Rami Khouri su Al Jazeera esprime vari dubbi: chi distribuirà i prodotti importati? Come faranno a raggiungere le persone che ne hanno bisogno in mezzo ai bombardamenti? Sarà coinvolto tutto il territorio oppure solo la parte meridionale? Secondo Khouri, il piano statunitense non è un “tentativo serio” di alleviare le sofferenze dei palestinesi, ma piuttosto un “cerotto diplomatico” per distogliere l’attenzione dall’offensiva israeliana, sostenuta dallo stesso governo di Washington.

Anche le consegne aeree hanno vari problemi. Un camion può contenere circa dieci volte la quantità di cibo rispetto a un pacco lanciato dal cielo. Inoltre, nelle altre crisi in cui si è fatto ricorso a questo tipo di consegne – per esempio durante la guerra civile siriana o per aiutare i profughi yazidi circondati dal gruppo Stato islamico in Iraq – le Nazioni Unite si sono sempre coordinate con organizzazioni attive sul campo per garantire una distribuzione sicura.

In questo caso, però, non sono coinvolte le organizzazioni che hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nella consegna degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, prime tra tutte la Mezzaluna rossa palestinese e l’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. Il mancato coordinamento con le realtà sul campo può avere conseguenze catastrofiche, come dimostrano gli incidenti che si sono verificati nelle ultime settimane durante la distribuzione degli aiuti: 118 persone morte a causa della calca e del fuoco dei soldati israeliani il 29 febbraio e altre venti uccise dalle forze israeliane il 15 marzo.