Di fronte a questa catastrofe umanitaria, negli ultimi giorni alcuni paesi arabi e occidentali, tra cui gli Stati Uniti e la Francia, hanno effettuato dei lanci di cibo per via aerea.

Ma questi lanci e l’eventuale consegna di aiuti via mare non possono sostituire la distribuzione via terra, secondo le Nazioni Unite, che hanno lanciato l’allarme per “una grave carestia ormai quasi inevitabile”.

“Sto lavorando sodo per ottenere una tregua umanitaria di almeno sei settimane”, ha affermato Biden durante il suo discorso annuale sullo stato dell’Unione, invitando Israele a non usare la consegna degli aiuti umanitari come “moneta di scambio”.

La costruzione del “porto temporaneo” dovrebbe richiedere alcune settimane e non prevede la presenza sul terreno di soldati statunitensi, hanno spiegato dei funzionari di Washington, aggiungendo che il governo israeliano è stato informato.

Secondo questi funzionari, gli aiuti via mare partiranno dal porto di Larnaca a Cipro, il paese dell’Unione europea più vicino alla Striscia di Gaza, dove l’8 marzo è arrivata per una visita la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Von der Leyen ha affermato che il corridoio marittimo tra Cipro e Gaza potrebbe essere inaugurato già in questo fine settimana.